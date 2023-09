Un gâchis monumental sur toute la ligne

Vendredi dernier, invité par Anthony Rota, président de la Chambre des communes, un Canadien ex-soldat ukrainien nazi de 98 ans s’est vu ovationné par la salle entière. Y compris par le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, en visite officielle au pays et lui-même d’origine juive.

Même Stephen King n’aurait pu inventer une histoire aussi folle. Or, comme on le sait depuis, si un ex-membre d’une division Waffen-SS y fut honoré, c’est que personne, pas même Anthony Rota, ne connaissait son passé trouble.

M. Rota ou son bureau n’avaient pas jugé bon de faire les vérifications d’office. C’était aussi inexplicable qu’injustifiable. Depuis, la réputation déjà faiblarde du Canada sur la scène internationale en prend pour son rhume.

Pour la communauté juive, dont les survivants de l’Holocauste, les Canadiens et les Ukrainiens qui ont combattu les nazis, l’insulte était sans nom.

Le caractère solennel de la visite du président Zelensky, chef d’un peuple durement éprouvé par l’invasion brutale de son pays par la Russie de Vladimir Poutine, en fut carrément éclipsé.

Jurant que l’invasion de l’Ukraine vise à la « dénazifier », la machine propagandiste russe en a fait ses choux gras. Même s’il n’est pas responsable de l’invitation, Justin Trudeau s’en est aussi trouvé éclaboussé.

Le refus entêté d’Anthony Rota de démissionner pour sa bévue pourtant d’une ampleur planétaire a jeté plus d’huile sur le feu. La situation était pourtant intenable.

Mardi, c’est seulement sous haute pression qu’il a enfin remis sa démission. Le dommage était néanmoins déjà fait.

Nos mémoires défaillantes

Sur toute la ligne, le gâchis est monumental. Comme un fantôme, il revient toutefois hanter nos mémoires défaillantes.

Il nous rappelle qu’après la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah, le Canada, comme d’autres pays, a ouvert ses portes à des sympathisants nazis pour avoir combattu l’URSS, devenu le nouvel ennemi de l’Ouest.

Il devrait aussi nous rappeler que tout au long du régime hitlérien, le Canada, sous le gouvernement de William Lyon Mackenzie King, fut un des pays les moins accueillants pour les réfugiés juifs d’Europe.

Jusqu’au déclenchement de la guerre, Mackenzie King ne cachait pas non plus ses sympathies personnelles pour Adolf Hitler, qu’il a visité à Berlin en 1937 et qu’il considérait même comme un homme de paix...

Aucun, c’est déjà trop

En 1982, un ouvrage brillant était pourtant venu le rappeler : None Is Too Many : Canada and the Jews of Europe 1933–1948 (Aucun, c’est déjà trop : le Canada et les juifs d’Europe 1933-1948).

Deux historiens canadiens renommés, Irving Abella et Harold Troper, y documentaient un chapitre peu connu jusqu’alors de l’histoire canadienne.

Sous MacKenzie King, pour citer la CBC, le Canada s’était doté de politiques « anti-immigration envers les juifs persécutés [d’Europe] ». À l’époque, le Canada, incluant ses provinces, dont le Québec, n’était pas exempt des relents ambiants d’antisémitisme.

Résultat : entre l’arrivée au pouvoir d’Hitler en 1933 et la création d’Israël en 1948, le Canada n’accueillera que 5000 réfugiés juifs. Selon Abella et Troper, « un des pires bilans au monde ».

Irving Abella s’était aussi élevé contre l’accueil au Canada après la guerre de collaborateurs nazis. Incluant la même division Waffen-SS dont faisait justement partie l’ex-soldat nazi « honoré » par erreur au parlement.

Heureusement, suivant les années d’après-guerre, le Canada, dont le Québec, est devenu une des terres d’accueil les plus ouvertes aux réfugiés.

Les événements choquants de la semaine dernière nous rappellent cependant l’importance capitale du devoir de mémoire. Autant pour les périodes lumineuses de notre histoire que pour les plus sombres.