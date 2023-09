Voici le jeune réalisateur innu devenu le protégé de Denys Arcand et de Denise Robert

Réal Junior Leblanc a accompli un rêve en devenant l’aide-réalisateur de Denys Arcand sur le film Testament. Preuve que son talent a été justement apprécié, c’est Denise Robert qui produira le premier long métrage documentaire du réalisateur innu originaire de Uashat mak Mani-Utenam.

Réal Junior Leblanc et sa famille avaient du mal à croire qu’ils se trouvaient sur le tapis rouge du plus récent film de Denys Arcand, lundi soir, au théâtre Maisonneuve de Montréal.

Le cinéaste stagiaire n’en revient toujours pas d’avoir pu passer deux mois et demi aux côtés de Denys Arcand.

« C’était un de mes rêves de faire partie d’un grand plateau, il y avait 86 personnes ! C’était aussi comme un rêve de voir Rémy Girard, Sophie Lorain et Guylaine Tremblay à l’œuvre ; j’étais subjugué par leur travail. Je n’en reviens pas d’avoir reçu des conseils de cet important réalisateur », explique l’artiste qui a d’abord été approché par la productrice et conjointe de Denys Arcand, Denise Robert, qui avait visionné et beaucoup aimé son travail.

De précieux conseils

Son rôle sur le plateau de Testament en fut principalement un d’observateur. En suivant le réalisateur partout sans jamais le déranger, il est devenu témoin du travail concret du créateur de 82 ans.

« Pour un homme autochtone, c’est normal d’observer plutôt que de demander. On a développé une belle complicité. Je me sens vraiment privilégié », raconte celui qui fait une apparition éclair dans Testament, téléphone à la main.

Denys Arcand lui a donné quelques conseils, en lui disant notamment : « observe bien ce que je vais faire et fais surtout attention aux acteurs qui doivent être bien pour jouer bien. Ils doivent jouer par plaisir. » Il l’a aussi invité à visionner des films, qu’ils soient bons ou mauvais, car « c’est comme cela qu’on apprend ».

Le jeune réalisateur a beaucoup regardé les acteurs à l’œuvre et en a profité pour discuter avec les divers artisans, comme les techniciens, les costumiers, les éclairagistes et les assistants à la caméra.

De Denys Arcand, il dit retenir la patience, l’absence de pression ressentie pendant le tournage et l’authenticité des contacts humains. Le calme, les sourires et la paix régnant sur le plateau également.

Premier long métrage produit par Denise Robert

Réal Junior Leblanc travaillera sous peu avec le réalisateur Denis Boivin sur une série documentaire en 12 épisodes relatant la quête identitaire d’une jeune autochtone vivant en ville. Ce projet sera son dernier exercice avant de plonger dans son premier long métrage qui sera produit par Denise Robert. Celui-ci devrait sortir au printemps 2025.

« On se parle souvent, Denise est devenue une amie. Elle m’a dit : je vais t’aider, je vais être là. Elle et Denys Arcand ont rencontré ma famille. On est vraiment partis pour une grande aventure », lance l’artiste qui a une dizaine de courts métrages documentaires à son actif dont Manituhiss, qui a été primé et présenté dans divers festivals, dont Saguenay, Montréal et Clermont-Ferrand, en France.

Son long métrage sera un hommage aux victimes des pensionnats autochtones, dont ses parents et ses grands-parents font partie.

« J’ai envie de comprendre pourquoi mon peuple a vécu toute cette violence, de rencontrer des enfants et des survivants, de me rendre dans ces pensionnats, de voir les fosses communes. Je ne veux pas épurer le sujet », explique-t-il.

Il partira de Vancouver pour visiter différentes nations sur la route, pour ultimement rejoindre sa communauté lors du festival de musique Innu Nikamu, en août. « Afin de terminer le film dans la lumière. »

« Je suis rendu à la lumière après une période sombre. Je veux avancer et savoir que Denise Robert est là me sécurise. Je suis vraiment en mode gratitude de tout ce qui m’arrive », confie-t-il.