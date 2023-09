Un nouveau spectacle solo de Julien Lacroix en 2024: «dès la première blague, j’en parle, ça part et il n’y a pas de détour»

Le retour sur scène de Julien Lacroix franchit une nouvelle étape : mis sur la touche en raison d’allégations d’inconduites et d’agressions sexuelles à l’été 2020, l’humoriste partira en tournée avec un nouveau spectacle solo à l’hiver 2024.

• À lire aussi: Fils de parents alcooliques, Jean-Marie Lapointe se confie à Maripier Morin: «J’ai eu peur de vieillir comme mon père et ma mère»

• À lire aussi: Julien Lacroix lance une websérie et un balado sur Patreon

• À lire aussi: Julien Lacroix part en tournée: le retour de l'humoriste divise le milieu

Comme il le fait depuis qu’il a recommencé discrètement au début de l’année à se produire dans de petites salles, il promet de ne pas ignorer « l’éléphant dans la pièce ». Il fera des blagues à propos de son alcoolisme, de sa paternité et surtout du scandale qui a éclaté quand neuf femmes l’ont dénoncé dans une enquête publiée par Le Devoir, en juillet 2020.

« Ne pas en parler, ça aurait été un peu hypocrite. Dès la première blague, j’en parle, ça part et il n’y a pas de détour. Je trouve ça important d’assumer où je me situe, c’est tellement devenu gros », confie l’humoriste de 30 ans, dans une entrevue exclusive accordée au Journal.

Après avoir passé les derniers mois à réapprivoiser la scène dans des salles alternatives devant des foules variant entre 25 et 300 personnes, Julien Lacroix revient donc officiellement sous les projecteurs.

Au terme d’une période de rodage, il présentera Le temps au temps, le titre de ce second spectacle, à compter du mois de février partout au Québec, dont trois soirs au Théâtre Saint-Denis de Montréal, en mars, et à la salle Albert-Rousseau de Québec, en mai.

Prévoit-il de tenir une grande première avec tapis rouge et médias au Saint-Denis ? « J’y réfléchis, je n’ai pas pris de décision, mais ça se dirige vers ça. »

Image fournie par Julien Lacroix

La paternité l’a fait réfléchir

Avant de revenir à son métier d’humoriste, Julien Lacroix, qui a déjà exprimé ses regrets pour les gestes qu’il a posés, affirme avoir fait ses devoirs. « En parler avec les personnes concernées, ça m’a permis d’oser remonter sur scène. »

Parmi les personnes concernées, il y a sa blonde, sa famille, mais aussi des femmes qui ont participé à l’enquête du Devoir. « Ceux à qui j’ai parlé étaient totalement d’accord avec le fait que je refasse mon métier. »

La paternité a aussi été un élément crucial de sa réflexion.

« Mon petit garçon est arrivé un an après tout ça. Dans cette année, il y avait une période noire et la réflexion à savoir si je m’enlève la vie. Je me suis dit : OK, là je décide d’avoir un enfant, tant qu’à être là, tant qu’à être obligé de continuer à vivre, on va se relever, on va faire ce que j’aime dans la vie, on va s’excuser et on va avancer. C’était mon moteur. Ça m’a permis de passer l’autre bord. »

Les gens au rendez-vous

Ce retour par la grande porte marque un changement de cap pour Julien Lacroix. Dans une contre-enquête de novembre 2022 de La Presse et du 98,5 où des plaignantes disaient regretter leurs témoignages, il avait affirmé être en train de faire son deuil de la scène.

Moins d’un an plus tard, il constate que le public est prêt à lui donner une seconde chance.

« Au début, je me demandais si du monde allait venir péter des fenêtres », dit-il en repensant à ses premières performances devant une poignée de spectateurs.

« J’avais dit à ma blonde : si les gens ne sont pas au rendez-vous, je vais arrêter ça là. Les premiers shows étaient complets, nous avons été surpris que le monde soit au rendez-vous. Il y a 10 000 personnes qui sont venues dans les salles alternatives pour voir ce truc sans savoir à quoi s’attendre. »

Pour toutes les dates de la tournée, allez au julienlacroix.ca.

Il a tout fait seul

Étant donné que son nom est encore considéré comme toxique dans le milieu de l’humour, Julien Lacroix a préparé sa tournée tout seul.

Seul, ça signifie qu’en plus d’écrire ses textes et concevoir sa mise en scène, il réserve lui-même ses salles et fait ses propres relations de presse, du travail habituellement confié en sous-traitance.

« Il y a des personnes qui commencent à me donner des coups de main ici et là, des amis. Il reste que ce sont des petites passes sur la palette dans l’ombre. Toute la gestion du booking, de spectacles, de montage de scène, je suis tout seul », dit-il.

« C’est sûr que c’est délicat être mon ami, convient-il, mais je pense que ce spectacle va être une transition. J’ose croire que le temps va arranger les choses. »

Photo Stevens LeBlanc/Le Journal de Québec

Julien Lacroix a mis deux mois à faire ses réservations de salles en contactant chaque diffuseur un par un.

« Ce sont des discussions qui peuvent être lourdes parce que c’est gros pis c’est compliqué », signale l’humoriste, qui a tenu à saluer « le courage » des diffuseurs.

« Ça m’a tellement touché, je te jure, ils me font confiance et je suis heureux. On a tellement eu de belles discussions. Je suis content qu’ils endossent le spectacle. »