Une ado aux multiples tatouages manque à l’appel

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population pour retrouver une adolescente de 17 ans qui a disparu, mardi, à Huberdeau, dans les Laurentides.

Maygane Lafleur a été vu pour la dernière fois alors qu’elle prenait l’autobus en direction de Saint-Jérôme. « Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité », a précisé la SQ dans un communiqué.

L’adolescente de 17 ans mesure 1,65 m (5 pi 5 po) et pèse 68 kg (152 lb). Elle a les cheveux bruns et les yeux marron-vert. On peut la reconnaître grâce à ses tatouages : l’inscription 1997 au coude droit, l’inscription « never give up » à l’avant-bras gauche ainsi qu’un papillon et un signe de dollars à l’intérieur du poignet gauche.