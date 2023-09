GATIEN, Jacques



Au CHUM de Montréal, le 26 septembre 2023, est décédé Monsieur Jacques Gatien à l'âge de 76 ans.Outre son épouse Madame Micheline Beaudoin, le défunt laisse dans le deuil ses filles: Josée (Johnny Matos) et Julie (Pierre-Oliver Legault) ses petits-enfants: Thomas et Rose.Lui survivent également ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis.La famille de Monsieur Jacques Gatien recevra les condoléances le samedi 30 septembre 2023 à 10h en l'église de Saint-Dominique. Les funérailles seront célébrées à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.Des dons à la fondation Sclérose en Plaques St-Hyacinthe - Acton serait apprécié.https://scleroseenplaques.org/faire-un-don/Tél : 450-774-6417 |www.ubaldlalime.com