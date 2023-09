Angelina Jolie confie qu'avoir des enfants l'a «sauvée»

Angelina Jolie pense qu'avoir des enfants l'a « sauvée ».

Lors d'une nouvelle entrevue accordée à Vogue, l'actrice et réalisatrice a évoqué comment avoir des enfants a changé sa vie.

« J'avais 26 ans quand je suis devenue mère. Ma vie entière a changé », a-t-elle déclaré. « Avoir des enfants m'a sauvée et m'a appris à vivre ce monde différemment. »

La star de Maléfique a confié que sans ses enfants, elle aurait choisi une voie plus « sombre ».

« Je pense que récemment, j'aurais sombré d'une manière beaucoup plus sombre si je n'avais pas voulu vivre pour eux. Ils sont meilleurs que moi, parce que vous voulez que vos enfants le soient », a-t-elle déclaré. « Bien sûr, je suis la mère, et j'espère leur offrir un endroit sûr et une stabilité. Mais je suis aussi celle dont ils se moquent et je les vois s'approprier beaucoup d'aspects différents de notre famille ».

Angelina Jolie a eu six enfants - Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox - avec son ex-mari Brad Pitt. Le couple a mis fin à sa relation en 2016 après 11 ans de vie commune.

La star a aussi confessé qu'elle ne se sentait pas elle-même « depuis dix ans ».

« Je me sens un peu déprimée ces jours-ci », a-t-elle déclaré. « Je n'ai pas l'impression d'avoir été moi-même ces dix dernières années, d'une certaine manière, et je ne veux pas m'étendre sur le sujet. »

Angelina Jolie a indiqué qu'elle avait choisi de ralentir sa carrière d'actrice « il y a sept ans, en n'acceptant que des emplois qui ne nécessitaient pas de longs tournages. Nous avions beaucoup de chemin à faire. Nous sommes encore en train de trouver nos marques ».