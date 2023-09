AUBIN, Luc, O.P.



À la Maison Basile-Moreau à Montréal, le 18 septembre 2023, est décédé le frère Luc Aubin, dominicain. Il était le fils de feu Willie Aubin et de feu Jeanne Bergeron.Outre les frères de sa communauté religieuse, il laisse dans le deuil ses soeurs Nicole (Pierre Hostinksky), feu Colette (feu Lionel Lebrun) et son frère Jean-Marc (Denise Lauzier) ainsi que des neveux et nièces.Né à Québec, le 20 mai 1933, il est entré dans la province canadienne des Dominicains en 1953. Il a fait profession religieuse le 4 août 1954. Il a été ordonné prêtre le 5 septembre 1959. Après quelques années de ministère à Lewiston (Maine), il est revenu à Montréal au couvent Saint-Albert-le-Grand. En 1972, il a obtenu une maîtrise en andragogie de l'Université de Montréal. Il a été durant de nombreuses années professeur à l'Institut dominicain de Pastorale. Son enseignement fut grandement apprécié.Il a été très impliqué dans la vie de son couvent et de la Province que ce soit à titre de conseiller conventuel, de procureur, de bibliothécaire, de promoteur provincial de la formation permanente et d'archiviste provincial. Ses frères lui sont reconnaissants pour sa grande générosité et son sens du service.Nous tenons à remercier les Religieux de Sainte-Croix et le personnel de la Maison Basile-Moreau pour les bons soins qui lui ont été prodigués.Ses funérailles seront célébrées en l'église conventuelle Saint-Albert-le-Grand le samedi 30 septembre à 10h30. Une soirée de prières est prévue, la veille, vendredi 29 septembre à 19h30 au couvent Saint-Albert.L'inhumation aura lieu au cimetière de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire à Saint-Hyacinthe le jeudi 5 octobre à 10h15.