Blocage des nouvelles par Meta: les jeunes sont les plus touchés

La décision de Meta de bloquer l'accès aux nouvelles sur les plateformes Facebook et Instagram, en réponse à la loi fédérale sur les nouvelles en ligne (C-18), affecte particulièrement les 18-24 ans qui s’informent majoritairement sur les médias sociaux.

C’est ce que révèle une enquête menée pour le Centre d'études sur les médias.

On y apprend notamment que 70 % des Québécois de 18-34 ans utilisent Facebook ou Instagram «tous les jours à des fins d'information».

Ils sont 45 % à dire que le blocage des nouvelles «les dérange dans leurs interactions avec l'actualité», comparativement à 38 % pour les personnes âgées de 35-54 ans, et 21 % pour les 55 ans et plus.

La majorité (51 %) des jeunes ont toutefois indiqué ne pas avoir changé leurs habitudes sur ces plateformes.

Dans l'ensemble, toutes tranches d’âge confondues, c’est près d'un Québécois sur deux (44 %) qui considère Facebook et Instagram comme des sources importantes pour s'informer. Les deux tiers (66 %) ont d’ailleurs remarqué le blocage sur les plateformes de Meta.

Meta devrait compenser les médias

Pour la majorité des Québécois interrogés, c’est aux médias (8,1/10) et au gouvernement fédéral (7,9/10) d’assurer l'accès du public à une information de qualité.

Près de la moitié (48 %) sont d'avis que Meta devrait compenser financièrement les médias, alors que 24 % s'opposent à cette idée. La majorité (50 %) préfère voir les entreprises s'entendre entre elles, plutôt que ce soit le gouvernement qui décide.

Le sondage a été mené en ligne auprès de 1000 Québécois, entre le 13 et le 20 septembre 2023.