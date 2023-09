La troisième fois est la bonne pour les Blue Jays

Grâce notamment à trois circuits, les Jays se sont encore un peu plus rapprochés des séries éliminatoires en s’imposant 6 à 0 face aux Yankees de New York au Rogers Centre, jeudi.

C’est Dalton Varsho qui a mené la charge pour les Jays (88-71) en étirant le bras en troisième manche, donnant un avantage de 1 à 0 à son équipe. En quatrième manche, Matt Chapman a doublé l’avance du club de la Ville Reine en envoyant la balle en dehors des limites du terrain.

Bien timide offensivement lors des deux premiers duels de cette série contre les Yankees (81-78), les Jays ont réussi à envoyer la balle en lieu sûr à 13 reprises, soit plus que lors des joutes de mercredi et jeudi combiné.

Brandon Belt a définitivement anéanti tout espoir de remontée chez les Bombardiers du Bronx, frappant un circuit de trois points en sixième manche.

Vladimir Guerrero fils a été calme dans le gain des Torontois, étant retiré trois fois sur cinq présences au bâton. Il a toutefois obtenu un coup sûr.

Chris Bassitt (16-8) a été excellent pour Toronto, retirant 12 joueurs sur des prises. C’est Yimi Garcia qui l’a remplacé, et qui a par le fait même terminé la rencontre.

Grâce à cette victoire, les Blue Jays ont désormais un match d’avance sur les Astros de Houston, qui détiennent le troisième et dernier échelon des équipes repêchées, et deux et demi sur les Mariners de Seattle (85-73) qui sont le premier club exclu des séries dans l’Américaine.

La troupe de John Schneider entamera sa dernière série du calendrier régulier, vendredi, contre les Rays de Tampa Bay.

Les Twins d’Édouard Julien s’inclinent devant la pire équipe du circuit

Jeudi après-midi, les Twins du Minnesota (85-74) ont essuyé un revers de 2 à 1 contre les Athletics d’Oakland (49-110), soit la pire équipe dans le baseball majeur. L’offensive n’était pas au rendez-vous lors de ce duel, alors que les coéquipiers d’Édouard Julien n’ont frappé que quatre fois en lieu sûr.

Quant à Julien, il a été tenu en échec à ses quatre apparitions au bâton, et a été retiré une fois. Il a cependant réussi à soutirer un but sur balles. William Castro est le seul à avoir produit un point pour le club basé au Minnesota.

Les Twins entameront leur dernière série de la saison régulière face au Rockies du Colorado (57-101), vendredi au Coors Field.