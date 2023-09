Course aux séries: les propos de Losada font jaser

Les propos de l’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernan Losada, ne rassureront pas les partisans du club.

Jeudi, l’Argentin a été questionné sur la pression pesant sur son équipe qui tente d'assurer sa participation aux éliminatoires de la Major League Soccer (MLS).

« Il n’y a pas de pression, parce que personne ne croit que nous pourrons atteindre les séries. Donc, nous sommes dans une position que personne ou peu de gens n’ont imaginée », a-t-il répondu en spécifiant que les joueurs, les membres du personnel et les partisans n’étaient pas de ceux qui n’y croyaient pas.

« Le monde extérieur ne croit pas que nous puissions nous qualifier en séries, a ajouté Losada. C’est quoi, la pression ? La pression, il y en a sur toutes les équipes qui ont investi des millions [de dollars] pour remporter le championnat. C’est à elles de se rendre en séries et de soutenir la pression. Ce n’est pas à nous. Nous allons jouer et nous allons essayer d’en faire le plus possible. »

« À la fin de la saison, nous pourrions aussi dire que nous avons tout donné. Il n’y aura rien à dire et nous serons restés ensemble jusqu’à la fin. »

En date d’aujourd’hui, le CF Montréal occupe le huitième rang de l’Association Est de la MLS en vertu d’un dossier de 11-4-15 et d’une récolte de 37 points.

Dans le circuit Garber, les formations qui terminent la saison régulière aux huitième et neuvième échelons de leur association joueront une rencontre de barrage pour accéder aux éliminatoires.

Le CF Montréal disputera son prochain match ce samedi. Le Bleu-Blanc-Noir visitera l’Orlando City FC.