Christian Dubé en entrevue : la fin des agences de placement fera économiser un milliard$

Québec économisera près d’un milliard$ par année d’ici quatre ans en cessant d’avoir recours aux agences privées de placement de personnel, estime Christian Dubé, ce qui permettra de bonifier les conditions dans le réseau public. Il fait miroiter une hausse allant jusqu'à 7$ de l'heure pour les infirmières qui accepteront des quarts de nuit ou de fin de semaine.

Dès aujourd’hui, les hôpitaux se verront imposer une grille de tarifs pour tous les nouveaux contrats conclus avec agence privée. Par exemple, ils pourront débourser un maximum de 71,87$ l'heure pour une infirmière appelée à combler un quart de travail, alors que les agences réclamaient parfois plus de 100$.

Il s’agit d’une première étape pour sevrer un réseau de la santé devenu accroc à la main-d’œuvre indépendante. L’an prochain, les établissements en zone urbaine devront cesser d’y avoir recours, puis la mesure s’étendra à l’ensemble du Québec d’ici 2026.

Christian Dubé estime que ces mesures permettront à Québec d’économiser «à peu près les deux tiers» du 1,5 milliard$ déboursé cette année pour de la main-d’œuvre du privé.

«Si tu prenais le coût de l’été 2024, on va être sur un milliard$ d’économies» [en 2027], affirme-t-il en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Redorer le réseau public

Le ministre explique qu’une partie des économies servira à bonifier les conditions pour inciter le personnel à travailler le soir et la fin de semaine. «On va mieux payer les infirmières pour les heures défavorables», lance-t-il en rappelant les négociations en cours, menées par sa consœur Sonia LeBel.

«Pas une piastre de l'heure de plus. Quatre, cinq, six, sept piastres de l'heure de plus», dit-il.

Christian Dubé ne s’en cache pas, certaines infirmières des agences privées ne reviendront pas dans le réseau public. Mais cette main-d’œuvre indépendante représente environ 2 000 employées sur un total de 75 000, fait-il valoir.

«Est-ce que je vais récupérer les 2 000 au complet? Jamais de la vie. Moi, je me suis dit que c’est entre 25% et 50% [qui reviendront]», confie le ministre.

Un réseau dépendant

La dépendance du réseau de la santé aux agences privées a été fréquemment dénoncée. La pandémie a d’ailleurs fait exploser le recours à cette main-d’œuvre chère payée.

En commission parlementaire au printemps dernier, le ministre Dubé avait eu un échange corsé avec le président de l'Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec, Patrice Lapointe.

Il lui reprochait d’exiger 80$/h pour une infirmière auxiliaire en Abitibi, alors que celle-ci est payée un maximum de 32$/h dans le réseau public.

«Je pense vous venez défendre quelque chose qui est un peu indéfendable», a-t-il lancé au représentant de l’industrie, qui possède lui-même une agence de placement de personnel.

«La valeur ajoutée par une firme comme la vôtre, elle est limitée», avait ajouté Christian Dubé.

FIN DU RECOURS AUX AGENCES

Octobre 2024 : Capitale-Nationale, de Montréal, de Chaudière-Appalaches, Laval et Montérégie

Octobre 2025 : Saguenay – Lac Saint Jean, Mauricie et du Centre-du-Québec, Estrie, Lanaudière et Laurentides

Octobre 2026 : Bas-Saint-Laurent, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine et Nunavik.

Sont exemptés : les ressources de type familial, les petites ressources intermédiaires, les petites résidences privées, les maisons de soins palliatifs, les institutions religieuses et des centres de soins dédiés aux autochtones.

Des généraux à la retraite pour Santé Québec

Christian Dubé affirme compte notamment sur des hauts dirigeants en fin de carrière, qui ont déjà fait fortune au privé, pour gérer la future agence Santé Québec. Après tout, les patrons d’agence sont peut-être mieux payés que la fonction publique, «mais ce ne sont pas des jobs à deux millions».

«Si je suis capable d’aller chercher deux-trois retraités qui connaissent le système, les pairer avec deux-trois personnes du privé qui ont [fait] peut-être leur argent et y voient un défi personnel... Moi, quand je dors mal la nuit, je fais ma petite liste et je me dis : mon ‘‘dream team’’, il est en train de se faire», raconte-t-il.

Un dernier mandat?

Entré en poste il y a un peu plus de trois ans à la santé, le ministre Dubé refuse de dire s’il souhaite y demeurer encore plusieurs années, le temps d’assurer la pérennité de sa réforme.

«Là, vous me faites penser à ma blonde, lance-t-il avec un sourire. Je ne sais pas encore, parce que je suis obnubilé par les trois prochaines années. C'est tellement gros ce qu'on est en train de faire, qu'il est encore même trop tôt pour que je pense à l'après.»

Les petits succès

Pour modifier les perceptions face au système de santé, alors que les problèmes défraient régulièrement les manchettes, Christian Dubé mise sur la théorie des petits pas.

«Il faut faire valoir les petits succès», plaide-t-il, en citant notamment le Guichet d’accès à la première qui a permis d’inscrire 760 000 Québécois auprès d’un groupe médecine familiale.

Une version 2.0 est d’ailleurs sur le point d’être lancé, dit le ministre, afin d’unifier les pratiques dans toutes les régions.

Christian Dubé estime que son rôle est de convaincre le réseau et la population qu’un changement est possible. «Parce que plus on va les mobiliser, plus ça va arriver», confie-t-il.