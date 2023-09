Collision mortelle: un travailleur fauché sur l’autoroute à Pointe-Claire

Un travailleur dans la trentaine a été fauché par un camion dans la nuit de mercredi à jeudi à Pointe-Claire dans l’ouest de l’île de Montréal.

Les services d’urgence ont été appelés au sujet d’une collision survenue vers 3 h 15 près du kilomètre 52 sur l’autoroute 40 en direction ouest, selon la Sûreté du Québec (SQ).

Selon les premières informations, le véhicule dans lequel la personne prenait place s’est mis à rouler pour une raison indéterminée avant de faucher le travailleur qui était sur la chaussée.

Erik Peters / Agence QMI

La victime qui a subi de graves blessures a été transportée en urgence dans un centre hospitalier où son décès a été constaté, a indiqué la porte-parole de la SQ, Camille Savoie.

Un reconstitutionniste et un enquêteur en enquête-collision ont été dépêchés sur les lieux pour tenter de déterminer les causes et les circonstances de cette collision mortelle.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a également été avisée de cet accident survenu sur un chantier d’autoroute.

La circulation sur l’autoroute 40 en direction ouest se trouve entravée jeudi matin avec la fermeture de 2 voies sur 3, a-t-on ajouté par ailleurs.