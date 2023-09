Coupe Ryder : un évènement électrisant et unique en son genre

Aucun évènement dans le monde du golf professionnel ne surpasse la Coupe Ryder. Pas le Masters, ni les omniums américain et britannique ou le Championnat de la PGA d’Amérique. Pas plus que la Coupe des Présidents. Les moments de la conquête du petit trophée doré se distinguent des plus grands et prestigieux championnats au monde par leur signification et leur intensité.

Animés par leur fierté de représenter leur patrie, les belligérants des États-Unis et de l’Europe se livrent trois jours de féroces batailles dans une atmosphère survoltée. C’est l’accumulation d’une attente de deux ans pour confirmer sa suprématie ou ramener le précieux objet emblématique dans ses tranchées.

Tant pour les 24 golfeurs sur le parcours que pour les bruyants partisans des deux équipes.

Autour du premier tertre qui prend les allures du grand Colisée de Rome au club de golf italien Marco Simone, ils sont plus de 5000 ce matin à chanter, scander, encourager leurs favoris et terroriser leurs ennemis.

Dans une cacophonie électrisante, ils étaient près de 10 000 à Whistling Straits il y a deux ans.

L’étiquette élastique

Que ce soit en sol américain ou européen, la scène détonne du classique championnat où le silence et l’étiquette règnent. Les gradins bondés de spectateurs déguisés et très souvent réchauffés par l’alcool prennent des airs de concert. Les structures vibrent dans un tonnerre de bruits qu’on entend aux quatre coins du parcours.

C’est la pure effervescence de l’évènement.

Les nerfs en boule, impatients d’exécuter leur premier coup de départ pour enfin le mettre derrière eux, les golfeurs carburent à cette adrénaline.

Au cours des dernières heures, quatre des huit recrues participant à cette 44e édition de la Coupe Ryder ont vécu leur baptême de feu sur le premier tertre, massivement entouré des gradins pleins à craquer. Une expérience inoubliable, disent tous ceux qui ont obtenu ce privilège au fil des années.

« Je savoure chaque moment, car nous sommes les négligés lorsque nous sommes en Europe. On n’est clairement pas leurs favoris. On le sent avec la foule. Les spectateurs nous donnent du fil à retordre. On entend aussi des conneries. C’est plaisant de tenter de prouver aux spectateurs qu’ils ont tort. Quand on les réduit au silence, ça devient nos encouragements », a expliqué l’Américain Rickie Fowler.

L’atmosphère hostile et débridée fait partie de la beauté de l’évènement.

Comme l’a si bien énoncé le Nord-Irlandais Rory McIlroy : « si tu veux entrer dans le cirque, il faut être en mesure de jouer avec les clowns ».

Malgré la féroce compétition qui règne durant les matchs en formule partie par trous, les deux équipes respectent profondément l’esprit sportif. Dans le feu de l’action, de petites étincelles peuvent évidemment survenir sans toutefois créer un profond incident diplomatique.

Reste que chaque petit point est important pour l’équipe. Car celle-ci prime dans un sport qui est pourtant individualiste. La Coupe Ryder est l’une des quelques exceptions du golf professionnel à se disputer en équipe.

Aucune pitié

Chaque côté souhaite la victoire, à un tel point qu’il n’y a aucune pitié.

Jusqu’à quel point ?

« Si ma femme Jill plantait sa balle sur le tertre de la Coupe Ryder en portant les couleurs de l’autre équipe, c’est évident que je ferais tout pour lui infliger une sévère correction pour gagner », a exprimé sur un ton humoristique l’Américain Justin Thomas, reconnu pour sa fougue et sa passion.

« Tout ce qui porte les couleurs bleu et jaune cette semaine est l’ennemi. Tout le monde », a-t-il ajouté.

C’est ce qui fait de cette compétition un spectacle électrisant du début à la fin.

44e Coupe Ryder

Parcours : Marco Simone Golf & Country Club

Rome, Italie

Architectes : European Golf Design et Tom Fazio II

Champion en titre : Américains

› Plus grand écart dans une victoire américaine en simple : 8 et 7. Tom Kite (1989) et Fred Couples (1997).

› Dernière recrue européenne avec le plus de victoires : Tommy Fleetwood avec 4 en 2018.

› Dernière remontée d’une équipe lors des matchs de simple pour la victoire : 2012, à Medinah, alors que les Euros tiraient de l’arrière 10-6 à l’aube de la journée finale. Ils avaient enregistré 8,5 points.

› Dernière équipe à avoir remporté chacune des 5 sessions dans une édition : l'américaine en 2021 à Whistling Straits dans la victoire de 19-9.

86 1⁄2 : Nombre de points enregistrés par l’équipe européenne en formule « foursomes » depuis 1979, début de l’ère Europe contre États-Unis. Durant cette séquence, les Américains ont amassé 81,5 points. En formule « 4-balles », les Euros mènent 90-78.

15 : Record du nombre de points d’écart dans la victoire américaine de 23,5 à 8,5 face à la Grande-Bretagne en 1967, au Champions Club de Houston.

Infographie Parcours Marco Simone :

Marco Simone Golf and Country Club

Rome, Italie

Architectes : European Golf Design et Tom Fazio II

Normale 71

7181 verges

Allée : 3609 verges

Retour : 3572 verges

Un flash-back de Paris 2018

Parmi les avantages d’accueillir le tournoi, l’équipe locale possède le loisir de configurer le parcours comme bon lui semble afin de favoriser ses joueurs et emmerder les rivaux. Les Européens se souviennent bien des difficultés des Américains au Golf National de Paris en 2018. Ceux-ci en avaient sérieusement bavé dans l’herbe longue alors que la précision depuis les tertres avait fait défaut. Les allées du club italien sont donc bordées d’une herbe haute longue et dense. Les coups de départ erratiques seront évidemment fortement pénalisés le long d’un tracé comptant aussi 77 fosses stratégiquement placées.

Le tout pour le tout

Bien que l’aller offre de bonnes occasions d’oiselets, le clou du spectacle se déroulera à partir du 9e, car jusqu’au 18e fanion, on retrouve trois normales 5, dont deux costaudes de près de 600 verges et deux normales 4 atteignables dès le coup de départ pour ceux qui souhaiteront prendre les risques. Les occasions d’aigle sur un parcours construit pour un tournoi en match-play promettent de pimenter le spectacle.

18e : digne du moment

De nombreux matchs devraient prendre fin avant le trou final, mais les plus serrés pourraient se décider à un fanion dramatique digne de l’importance de la Coupe Ryder : le 18e, une normale 5 de 597 verges où l’eau guette le golfeur à la gauche sur le coup de départ. En 2012 à Medinah, Martin Kaymer avait procuré la victoire aux Européens sur le vert final. C’est d’ailleurs la dernière fois où une équipe l’a remporté in extremis au dernier trou de compétition.