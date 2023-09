Crimes sexuels: le SPVQ recherche des victimes potentielles

La police de Québec recherche des victimes potentielles d’un homme accusé de possession et distribution de pornographie juvénile.

L’enquête a démontré que le suspect pouvait œuvrer à titre de bénévole au sein d’organismes communautaires de la région de Québec, auprès de mineurs et de personnes vulnérables.

Selon sa fiche, il agirait comme bénévole au Service d'entraide Basse-Ville. Au téléphone, un responsable a mentionné qu'il aidait à la distribution de l'aide alimentaire.

L’Unité d’exploitation sexuelle des mineurs (ESM) a procédé à l’arrestation de Serge Robitaille, 56 ans, de Québec, en lien avec des infractions de production, possession et distribution de pornographie juvénile, de leurre et d’incitation à des contacts sexuels. L’individu aurait également rendu disponible à un mineur du matériel sexuellement explicite. Il n'aurait aucun antécédent criminel. Les faits reprochés se seraient produits en avril et mai 2023.

Photo courtoisie, SPVQ

Robitaille a comparu jeudi au palais de justice de Québec. Le SPVQ sollicite l’aide de la population puisque l’accusé aurait pu faire d’autres victimes.

La Couronne s'est objectée à sa remise en liberté. Il doit revenir devant le tribunal vendredi. D'autres accusations pourraient être déposées puisque l'enquête se poursuit.

Si vous croyez avoir été victime de cet individu ou si vous possédez tout renseignement le concernant, communiquez avec le SPVQ en composant le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1 888 641-AGIR, sans frais.