Des messages sans «matcher»: une nouvelle option payante VIP de Tinder dénoncée par des utilisateurs

L’application de rencontre Tinder a sorti les gros canons pour les célibataires qui souhaitent obtenir des avantages VIP, dont celui de pouvoir envoyer des messages sans «matcher» au préalable, mais plusieurs semblent loin d’être convaincus par l’offre coûteuse.

«Avez-vous oublié une virgule?» a réagi un premier internaute sur la plateforme X, devant les prix élevés de l’abonnement partagé mercredi par «The Independent».

Le nouvel abonnement Tinder Select, vendu pour la somme de 499 $ US par mois ou 6000 $ US par année, a fait écarquiller les yeux de plusieurs utilisateurs de la plateforme de rencontre, qui sont loin d’être convaincus que les avantages en valent vraiment le prix.

«Maintenant vous pouvez être seul ET pauvre», a ironisé un second dans un tweet. «Ça coûte plus cher que mes paiements mensuels de char», a lancé un troisième.

La plateforme offre ainsi à ses membres VIP d’éviter les files virtuelles en montrant directement le profil de l’abonné aux personnes qui l’intéressent, au lieu qu’il soit brouillé et placé en file parmi les autres.

Ils pourront également envoyer des messages directs à d’autres utilisateurs sans avoir besoin de «matcher» au préalable deux fois par semaine.

Leurs profils pourront également voir et être vus par les profils les plus recherchés pour «des connexions plus exceptionnelles», a indiqué Tinder sur son site web.

Mais ces options sont loin de faire l’unanimité, tandis que certains craignent de recevoir des messages non désirés.

«Dépenser 500 $ pour contacter des personnes qui n'étaient pas intéressées donne une impression de harcèlement majeur», a dénoncé une autre utilisatrice, selon «The Independent».

L’abonnement ne sera cependant offert qu’à un mince pourcentage d’utilisateurs, qui seront sélectionnés et invités parmi les plus actifs de la plateforme, a précisé le média britannique. Ceux qui seront membres auront l’option ou non d’afficher un badge pour montrer leur appartenance au groupe VIP.