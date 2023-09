Dumas est le directeur musical de Martin Matte en direct: «Il voulait un gros band qui a de l’impact»

« J’ai hâte que les gens découvrent l’émission et le thème principal que j’ai composé. Tout cela part de Martin qui voulait un vrai band live comme dans les talk-shows américains. Il a insisté pour qu’on soit cinq musiciens. Il voulait un gros band qui a de l’impact. »

Dumas était fébrile, jeudi, à quelques heures de la première à TVA de Martin Matte en direct.

Grand adepte des talk-shows américains de fin de soirée depuis l’adolescence, il remplira pour la première fois de sa carrière le rôle de directeur musical d’une émission de télé.

« Ça me tentait vraiment de me lancer dans ce projet. J’aime beaucoup Martin et c’est un beau défi artistique. Je suis rentré là-dedans en voulant donner un son talk-show au band. Ça me permet d’aller dans une zone musicale que j’aime, mais qu’on ne retrouve pas nécessairement sur mes albums. Quelque chose de très funky, très festif, avec la présence de cuivres. »

Photo de Michel Grenier Cedric Belanger

50 à 60 compositions différentes

C’est ce qu’on retrouvera en entendant le thème de l’émission, qui sera chanté par Kim Richardson, alias « la plus grande voix soul du Québec », signale Dumas.

« Je connais bien les Fallon, Letterman, etc. Ils ont des bands qui ont un son new-yorkais, funky, jazzy. Je suis parti de cette idée », dit celui qui a créé entre 50 et 60 compositions différentes pour combler les besoins musicaux (transitions vers les pauses publicitaires, accompagnement des invités) des dix épisodes de Martin Matte en direct.

« Il y a peut-être des petits trucs qui vont revenir, mais sinon j’essaye de ne pas me répéter. Il y a de la nouveauté à chaque show. »

Carte blanche

Pour la composition du groupe (voir plus bas), Dumas a eu carte blanche. Il a notamment pu recruter deux musiciens qui l’accompagnent déjà en tournée.

Ça lui laisse croire que l’univers musical « funky et soul » de l’émission pourrait déteindre sur ses propres compositions. « Ça m’a donné le goût d’explorer ça et il y a peut-être des choses que je pourrais éventuellement transformer en chansons. »

Comme c’est le cas aux États-Unis, on peut anticiper que le directeur musical sera parfois appelé à interagir avec l’animateur.

« Je suis à quelques mètres de Martin, donc proche de l’action. Je pense que c’est quelque chose qui va se développer au fil des épisodes. C’est sûr que ça va arriver. Je suis ouvert à toutes improvisations. »

Le band de Martin

Directeur musical : Dumas

Claviers : Gabriel Godbout-Castonguay (Dumas, Les Louanges)

Percussions : Philippe Beaudin (Dumas, The Brooks)

Basse : Fabienne Gilbert (Damien Robitaille)

Cuivres : Nicolas Boulay (Les Cowboys Fringants)

(entre parenthèses, des artistes avec qui ils ont déjà joué)