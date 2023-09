Jets : Rick Bowness a voulu «secouer» ses joueurs

L’entraîneur-chef des Jets de Winnipeg, Rick Bowness, a voulu brasser ses joueurs en déclarant que leur performance avait été «dégoutante» contre les Golden Knights de Vegas pendant les dernières séries éliminatoires.

C’est ce qu’il a déclaré lors de son passage à la baladodiffusion «Bob McCown Podcast».

«Parfois, tracer une ligne dans le sable fait partie de la job. Quand tu fais ça, il y a habituellement quelques gars qui vont être secoués. C’est correct. C’était mon objectif de les secouer et qu’ils y pensent», a dit Bowness.

En 2022-2023, la première saison de l’homme de 68 ans derrière le banc des Jets, le club manitobain a maintenu un dossier de 46-33-3 et pris le quatrième rang de la section Centrale. Winnipeg a ensuite baissé pavillon en cinq parties contre les Golden Knights en première ronde des séries.

Les cas Scheifele et Hellebuyck

Bowness a aussi discuté du cas de l’attaquant Mark Scheifele et du gardien Connor Hellebuyck. Les deux hockeyeurs disputent la dernière année de leur contrat en 2023-2024 et ils sont au cœur des rumeurs de transactions.

«Ce sont des gars de caractère et je ne crois pas qu’ils se laisseront distraire par tout ça, a indiqué Bowness. Espérons que les choses se résoudront avec eux, qu’ils signent de nouvelles ententes et qu’ils soient là plus longtemps qu’une seule autre année.»

Le plus récent été des Jets a aussi été marqué par une grosse transaction qui a envoyé Pierre-Luc Dubois aux Kings de Los Angeles. En retour, Gabe Vilardi, Alex Iafallo et Rasmus Kupari se sont amenés à Winnipeg.

Le Québécois n’avait pas caché qu’il ne souhaitait plus œuvrer pour le club canadien.

«Ce qu’il y a de plus important, c’est que les trois gars veulent être ici, a dit Bowness. Nous avons trop entendu des gars dirent qu’ils ne voulaient plus être ici. Quand j’ai appelé les nouveaux venus après l’échange, les trois m’ont dit qu’ils étaient excités de venir à Winnipeg et qu’ils veulent être des Jets.»

