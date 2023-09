Le spectacle d'horreur immersif de Malefycia ira épouvanter les Américains cet Halloween

Après sept années à terroriser les Québécois, le spectacle immersif Malefycia élargit son terrain de jeu. L’équipe de Mathieu « Cass » Surprenant s’envolera vers Miami en octobre pour une toute première incursion dans le marché américain.

Mathieu « Cass » Surprenant ne le cache pas : il y a quelques années qu’il songeait à exporter son projet vers de nouveaux marchés. Des plans en ce sens avaient d’abord été élaborés en 2019, mais la pandémie a rapidement freiné leur élan... jusqu’à aujourd’hui. Il s'envolera bientôt pour la Floride avec, dans ses valises, le contenu de quatre tableaux tirés des éditions québécoises précédentes de Malefycia.

Et pourquoi se tourner vers les États-Unis ? Parce que le pays a une culture horrifique bien développée, nos voisins américains étant friands des attractions immersives dédiées chaque année à des phénomènes culturels à la Halloween, Décadence ou encore The Walking Dead.

Mais celui qu’on a connu à Loft Story il y a plus de 15 ans sait qu’ils sont prêts à passer au niveau supérieur.

« Les Américains ont plusieurs attractions de type maison hantée avec des objets animés qui bougent grâce à une pompe à pression. Mais Malefycia, ce sont des acteurs en chair et en os, qui interagissent avec les gens. C’est complètement différent, c’est à un autre niveau », explique-t-il au Journal.

En effet. Depuis sa création, en 2015, Malefycia plonge les spectateurs dans l’horreur pure et dure tout au long d’un parcours immersif et interactif. Son caractère extrême et choquant en fait une expérience réservée à un public âgé d’au moins 18 ans.

Ambitions grandissantes

Si la réponse du public américain est enthousiaste, Miami pourrait devenir la première d’une série de villes à accueillir les créations de Mathieu « Cass » Surprenant dans un avenir plus ou moins rapproché.

« Le véritable test, c’est de savoir si on peut opérer deux éditions dans des lieux différents en simultané. Si on y arrive, ça prouvera qu’on pourrait également le faire dans trois ou quatre villes en même temps dans le futur », avance-t-il.

Cette aventure américaine se déroulera donc en parallèle avec le retour de Malefycia dans la métropole. L’attraction ouvrira les portes de sa septième édition – dédiée aux péchés capitaux – la semaine prochaine, sur la rue du Parc. L’équipe investit à nouveau les locaux utilisés l’an dernier, mais a fait table rase pour repartir à zéro pour amorcer une nouvelle aventure.

Repousser les limites

Et cette fois-ci, Mathieu « Cass » Surprenant entend repousser encore une fois les limites de son art, histoire d’exposer les travers de notre société à ses visiteurs. À titre d’exemple, le tableau consacré à l’orgueil dénoncera les rituels d’initiation, tandis que notre dépendance aux écrans sera le point focal de la réflexion sur la paresse.

Tout ça, bien évidemment, saupoudré de macabre, de glauque et de sang, gracieuseté de la scénariste Dominique Arganese, qui assume également la mise en scène. Les décors sont quant à eux signés Gina Arganese, bien habituée au monde de l’épouvante après avoir travaillé, entre autres, sur la relecture moderne du classique Cimetière vivant, lancée en 2019.

« On a toujours voulu passer des messages, mais ils étaient parfois difficiles à comprendre. Cette année, on a mis l’accent sur ces dénonciations ; ça va choquer les gens, c’est certain. Mais ça pousse davantage à la réflexion. Et qui sait, ils reconnaîtront peut-être des pistes pour se sortir de ce genre de vices », avance-t-il.

Les fans pourront ajuster le degré d’intensité de leur expérience en se prévalant de bandeaux de couleur avant d’y mettre les pieds. Les plus aguerris choisiront le rouge, signifiant aux acteurs qu’ils sont prêts à tout pour assouvir leur soif d’émotions fortes.

D’autres feront le choix inverse ; en portant un bandeau blanc, ils pourront assister passivement aux scènes, sans être sollicités directement.

À vous de choisir votre camp, donc.