Le vrai danger des vestiaires mixtes

La piscine de mon quartier a récemment été rénovée. Plutôt que de refaire des vestiaires genrés, ils ont fait un vestiaire mixte.

À écouter Bernard Drainville parler des toilettes mixtes ou Maxime Bernier parler des dangers de violence... je craignais le pire en allant me baigner !

« Les droits et la sécurité des femmes sont bafoués pour satisfaire les hommes qui prétendent être de l’autre sexe, écrit M. Bernier dans son programme. Les femmes sont confrontées à des hommes transgenres dans les vestiaires et les salles de bains. »

Le ministre de l’Éducation, lui, nous demande d’imaginer une jeune adolescente...

« J’imagine la scène : une jeune fille qui commence à avoir ses règles, par exemple, et qui sort du cubicule. Puis il y a des garçons, à côté, de 13, 14 ans qui la regardent, a-t-il lancé. Imaginez la scène, les moqueries, le sarcasme, l’humiliation. »

Ça fait peur !

Une fois sur place, difficile toutefois de savoir quelle jeune fille avait ses règles ou non. En fait, difficile de savoir qui est aux toilettes.

Contrairement aux petites toilettes qu’on voit habituellement dans les écoles, celles dans ce vestiaire mixte sont fermées de bas en haut.

Elles sont beaucoup plus discrètes : on ne voit pas les pieds et on n’entend presque rien.

Une grosse différence

Qu’en est-il alors du danger ?

Dans les vestiaires, quand j’étais plus jeune, certains camarades de classe s’amusaient dans les vestiaires de façon peu glorieuse.

Fouet avec les serviettes, urine sur les plus petits...

Hors de l’école, les vestiaires étaient aussi synonymes de vieux messieurs nus. Un enfant de huit ans qui va se baigner n’a pas besoin de voir des messieurs le sac à l’air.

Imaginez dans un vestiaire mixte, le beau bordel...

En fait, la nudité y est interdite. Le vestiaire est fenestré sur l’extérieur et sur la piscine. Pour se changer, il faut aller dans une cabine fermée, comme les toilettes, mais plus grande pour qu’un parent et un enfant puissent y entrer.

Et comme le reste est ouvert, tout le monde peut voir tout ce qui se passe. Les tannants se font surveiller. Les mauvais coups sont plus rares...

Donc, où sont les dangers tant redoutés ?

Surtout que la ministre Martine Biron a été plutôt rassurante la semaine dernière : « La dysphorie de genre [...] c’est pas contagieux. Ce n’est pas quelque chose que tu attrapes. »

Le vrai danger

Avez-vous déjà vu un enfant être tellement enthousiaste à l’idée d’aller se baigner ?

Il peut partir un peu vite et oublier que le sol est mouillé... il ne faut pas courir autour de la piscine, mais on ne peut pas non plus le faire dans un vestiaire... sinon on tombe et on se fait mal.

Ça, c’est dangereux pour vrai et il faut faire attention...

Sûrement que comme dans toute bonne piscine publique, il va falloir faire aussi attention aux verrues. Il me semble que ça aussi, c’est le genre d’affaire qui ne discrimine pas...