Les bienfaits d’investir dans une thérapie

Je vous avais écrit il y a trois ans. Vous aviez publié ma lettre avec le titre que j’avais moi-même inscrit « Récit d’une vie ratée par ma faute ». Titre auquel vous aviez fait allusion dans votre réponse : « Contrairement à ce que laisse supposer votre en-tête de lettre, vous ne portez pas la totale responsabilité de votre parcours de vie, puisque vous êtes malheureusement issue de parents qui ont failli à leur rôle, et c’est pourquoi vous me semblez souffrir d’un trouble de l’attachement. »

Ces mots furent un baume pour moi qui avais eu l’audace de vous exprimer mon désarroi et ma difficulté à me faire des amies, et encore plus des chums. Moi la fille renfermée, pas sûre d’elle, celle qui préfère rester dans mon coin pour éviter qu’on la découvre.

Dans ma vie, que j’avouais candidement être d’une platitude rare, vous veniez d’enlever un poids par votre réponse. Selon vous, mes parents avaient été si inadéquats, qu’il était quasi normal que je me retrouve à 50 ans à me demander ce que je faisais sur terre. Selon vous, j’avais fait mienne la terrible pensée de mes parents qui s’étaient toujours dit que je n’avais été qu’un accident de parcours dans leur vie.

En me conseillant d’appeler « Suicide Action Montréal » pour obtenir de l’aide, vous avez mis le doigt sur là où je me dirigeais sans oser me l’avouer, si je continuais dans cette voie. Comme conseil final, vous m’aviez suggéré de m’offrir une thérapie en guise de cadeau de cinquantaine pour me donner une chance de vivre mieux la deuxième moitié de ma vie.

Ho que ça ne me tentait pas de recommencer à fouiller un passé aussi sombre que le mien. J’ai tourné l’idée dans ma tête pendant trois mois, et quand j’ai appris le décès de mon père, j’ai pris ça comme un signe pour sauter dans le vide et trouver des réponses à mon mal de vivre. L’opération n’est pas terminée, mais depuis quelques mois, je sens que mon pas est plus léger et que la paix commence à s’installer en moi. Celle qui signait jadis « Fille de personne » est sur le point de se réapproprier sa vie. Merci de m’avoir donné le coup de pouce nécessaire.

Fille en devenir d’elle-même

Tout le mérite vous revient et je vous félicite d’avoir trouvé le courage d’entreprendre une telle démarche, qui n’a rien de facile, mais qui vous mènera vers des horizons plus heureux.