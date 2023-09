Les États-Unis accusent l'Iran d'avoir visé au laser un de leurs hélicoptères

Les États-Unis ont accusé jeudi les forces navales iraniennes d'avoir visé au laser un hélicoptère de l'armée américaine lord d'un vol de routine dans l'espace aérien international du Golfe.

L'hélicoptère en question est un AH-1Z Viper rattaché au navire de guerre USS Bataan, déployé par les Américains dans cette région maritime stratégique dans l'objectif de dissuader d'éventuelles manoeuvres iraniennes de saisie de pétroliers commerciaux.

Les navires iraniens «ont pointé à plusieurs reprises un laser lumineux en direction de l'appareil alors qu'il volait» mercredi, a indiqué le porte-parole des forces navales américaines Rick Chernitzer dans un communiqué.

«Ce ne sont pas des actes dignes d'une force professionnelle maritime. C'est un comportement dangereux, non professionnel et irresponsable des forces navales des Gardiens de la Révolution iraniens qui présente un risque pour les vies américaines et celles de nos alliés et doit cesser immédiatement» a-t-il poursuivi.

Les États-Unis accusent l'Iran d'avoir saisi ou cherché à saisir au cours des deux dernières années près de 20 navires de pavillon étranger dans la région.

Les tensions entre l'Iran et les États-Unis se sont intensifiées depuis que l'ancien président américain Donald Trump s'est retiré de l'accord international visant à geler le programme nucléaire iranien et réimposé des sanctions au pays.