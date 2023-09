Les États-Unis approuvent des mesures contre les suicides dans l'armée

Le ministère de la Défense aux États-Unis a indiqué jeudi avoir pris une centaine de mesures visant à réduire le nombre de suicides au sein de l'armée, en améliorant notamment la sécurité autour des armes.

La centaine de recommandations signées par le ministre de la Défense Lloyd Austin découle des observations d'un comité qui a audité 11 installations militaires et mené plus de 2.700 entretiens avec du personnel militaire et civil.

Selon le Pentagone, plus de 500 membres de l'armée et 200 de leurs proches se sont suicidés en 2021, la plupart par armes à feu.

«Chacun d'entre nous au ministère de la Défense avons besoin de faire plus pour prévenir ces tragédies», a indiqué M. Austin.

Les recommandations se classent dans cinq grandes catégories: la qualité de vie des soldats, les services de santé mentale, la stigmatisation du personnel qui appelle à l'aide, la révision des formations de prévention au suicide, et la sécurité autour des armes.

«Il est prouvé que des pratiques sécurisées de stockage des armes sauvent des vies», a remarqué Lloyd Austin, qui assure que «près de 70% des membres de l'armée qui se suicident utilisent des armes à feu».

L'armée a ainsi décidé d'aider financièrement à l'achat d'équipements de stockage, d'intégrer des pratiques de stockage sécurisé dans ses formations sur le maniement des armes et de fournir des options supplémentaires de stockage dans les bases militaires.

Des préconisations comme le respect d'un laps de temps avant de pouvoir acheter une arme à feu et des munitions, ainsi que la fixation d'un âge minimal à 25 ans pour pouvoir le faire, ont toutefois été refusées.

La réglementation sur les armes est une question épineuse aux États-Unis où la droite s'oppose farouchement à toute mesure visant à mieux les contrôler, malgré les épisodes de violence qui endeuillent régulièrement le pays.