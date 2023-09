L’Université de l’Alberta redonne un don offert par l’ex-nazi ovationné au Parlement

Le vétéran nazi qui avait été ovationné au Parlement lors de la visite du président ukrainien vendredi dernier avait fait don de 30 000 $ au fonds de dotation de l’Université de l’Alberta, qui promet aujourd’hui de remettre l’entièreté de la somme et «regrette» la situation.

L’affaire a d’abord été soulevée mercredi soir par l’ambassade de la Fédération de Russie au Canada.

Sur X (anciennement Twitter), l’ambassade a sorti des boules à mites une page web de l’Université de l’Alberta faisant mention du «fonds de dotation Yaroslav et Margaret Hunka pour la recherche», mis sur pied en 2019.

Dans une déclaration transmise à l’Agence QMI jeudi, la vice-provost de l’université, Verna Yiu, «reconnaît et regrette le préjudice involontaire causé» en acceptant ce don au nom de M. Hunka, qui a combattu au sein d’une division des SS des forces nazies pendant la Seconde Guerre mondiale.

«Après avoir examiné attentivement les complexités, les expériences et les circonstances des personnes touchées par la situation, nous avons pris la décision de fermer le fonds de dotation et de rendre les fonds au donateur», fait-elle savoir. «L'université reconnaît et regrette le préjudice involontaire causé.»

Mme Yiu indique que la réflexion autour du retour des fonds à M. Hunka s’est amorcée «à la suite de la présentation de Yaroslav Hunka» à la Chambre des communes et non après le micromessage de l’ambassade russe publié mercredi.

À l’origine, le don était destiné à l'Institut canadien d'études ukrainiennes de l'université, avec une préférence pour les travaux portant sur des cardinaux catholiques persécutés par l’Union soviétique pendant les décennies suivant la fin de la guerre.

L’Université de l’Alberta indique qu’elle reverra «ses politiques et procédures générales d'attribution de noms, y compris celles relatives aux dotations».

«Au nom de l'université, je tiens à exprimer notre engagement à lutter contre l'antisémitisme dans toutes ses manifestations, y compris les façons dont l'Holocauste continue de résonner dans le présent», poursuit Mme Yiu.

Il s’agit d’un nouveau contrecoup lié à l’ovation réservée à M. Hunka, qui a résonné autour du monde.

Le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, a démissionné de son poste mardi, assumant la responsabilité derrière cette bourde monumentale qui a fait le tour du monde.

Le premier ministre Justin Trudeau a par la suite exprimé des excuses au nom du Parlement.