Martin Matte casse la baraque avec son nouveau talk-show

Martin Matte a cassé la baraque jeudi soir en pilotant la première de son nouveau talk-show Martin Matte en direct. Avant d’accueillir son ami Patrick Huard, qui était l’invité de la soirée, il a jasé avec un faux Éric Salvail, pompier de profession, avec qui il a parlé de boyaux et de pénis !

Le ton était donné par l’humoriste de 53 ans, qui était en feu et très confiant, cachant bien sa nervosité. Dès son arrivée sur le plateau, avant son stand-up d’ouverture, il a reçu une salve d’applaudissements bien nourrie, ce qui lui a sans doute insufflé une bonne dose d’énergie pour l’heure qui suivait.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Fort bien préparé, Martin Matte a été grinçant, irrévérencieux et collé sur l’actualité en parlant d’inflation. Dans son numéro d’ouverture, il a entre autres été question de HBO qui a trouvé le remplaçant de l’acteur Dubbledore, Michael Gambon, décédé jeudi, en la personne de Manon Massé.

On a senti l’animateur en plein contrôle, son expérience de la scène dans ses trois spectacles solos le servant bien. Tout comme son sens de la répartie, qui lui a permis de rebondir pendant la portion entrevue, la dimension la plus nouvelle pour lui. Heureusement pour Martin Matte, Patrick Huard a été un invité généreux qui n’a pas laissé tomber son hôte. L’ancien animateur de La Tour connaît la chanson et il est même revenu sur Rambo Gauthier qui l'avait traité de « tapette à toupette » dans un segment dans lequel il devait lire les réponses qu'on avait préparées pour lui. Il y a été question de son retour en couple avec... Véronique Cloutier !

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Martin Matte a rappelé qu’il admirait son invité, qui était jadis son modèle. Il l’a questionné à propos de ses échecs professionnels. Huard lui a dit qu’il pensait chaque fois que sa carrière était finie. L’animateur lui a rappelé qu’il avait décliné l’invitation pour son union avec Anik Jean, en lui soulignant qu’il assisterait à son prochain mariage !

L'organigraine

Il a aussi été question des frères et des cousins de graine de Huard... Puis on a parlé de Sophie Grégoire, l’ex du premier ministre Justin Trudeau avec qui Huard a déjà été en couple. « Je suis à une graine du pouvoir ! » a répondu du tac au tac Huard, qui a reçu son organigraine encadré.

Martin Matte s’entourera chaque semaine d’un collaborateur. Pour cette première, c’est Katherine Levac qui officiait. Elle a notamment parlé de masturbation ! Il y a aussi eu une surprise des Appendeux – Julien Corriveau et Jean-François Provençal du groupe humoristique Les Appendices –, qui sont venus se moquer de ses looks.

Les musiciens, sous la direction musicale de l’auteur-compositeur-interprète Dumas, ont mis beaucoup de rythme dans cette soirée.

Les téléspectateurs ont aussi pu découvrir le premier épisode de la fiction rigolote Le dernier lien, dans laquelle Martin Matte campe un capitaine de bateau aux côtés d'Isabel Richer et de Geneviève Schmidt. Les courts épisodes que l'on pourra voir chaque semaine sont l’œuvre du réalisateur Robin Aubert.

La semaine prochaine, c'est Stéphane Rousseau qui sera l'invité de Martin Matte.

Il est possible de rattraper le premier rendez-vous du talk-show sur la plateforme TVA+.