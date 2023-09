Nos enfants ne méritent pas une grève générale

En fin de semaine, le front commun syndical a fait une démonstration de force avec des milliers de syndiqués du secteur public et les membres de leur famille dans les rues de Montréal.

Depuis la semaine dernière, les votes de grève se tiennent un peu partout au Québec. On entend que l’appui pour une grève générale est extrêmement élevé – des résultats de 93 % et même de 100 %.

Ainsi, si rien n’arrive aux tables de discussions, les syndiqués du front commun seront en grève générale très prochainement.

Malheureusement, ce sont nos enfants qui vont, encore une fois, en payer le prix.

La pandémie

Pendant plus de deux ans, les jeunes ont été grandement touchés par les effets de la pandémie.

On a essayé l’école en virtuel, mais on a vu les limites de l’électronique. De plus, le contenu pédagogique a été réduit. L’année scolaire, en cours, est la première où on revient avec l’ensemble des enseignements comme avant la pandémie.

Cette rentrée normale est déjà affectée par les grèves du zèle. Un terme que les enseignants n’aiment pas, mais c’est quand même la réalité.

Pas d’activités spéciales pour la rentrée, pas de soirée pour l’Halloween, et les célébrations pour Noël seront annulées si la nouvelle convention collective n’est pas signée.

Bref, pas de feux d’artifice.

De l’eau dans son vin

Mardi, la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, s’est dite prête à réduire ses demandes sectorielles. Elle a demandé aux syndicats de faire la même chose.

« On ne sent pas beaucoup d'appétit pour la proposition de Mme LeBel de la part des syndicats et c'est malheureux. »

Il faut trouver une voie de sortie et éviter une grève générale à tout prix.

Nos enfants ont été exemplaires durant la pandémie. Maintenant, ils méritent d’avoir une éducation de qualité. Il ne faut pas qu’ils reviennent passer leurs journées à la maison.

Ainsi, Mme LeBel et les syndicats, entendez-vous !