Rappel de véhicules: une action collective lancée contre Kia et Hyundai

Une demande d’action collective a été déposée jeudi dans la Cour supérieure du Québec concernant le rappel de plus de 603 000 véhicules des marques Hyundai et Kia en raison d’un risque d’incendie.

Selon la demande des cabinets d'avocats LPC Avocats et Ticket911.ca, les membres du groupe souhaiteraient obtenir « une compensation financière en raison du défaut de sécurité ».

Selon l’action en justice, les réparations ne seraient pas effectuées « avant plusieurs mois », ce qui constituerait une violation de la Loi sur la protection du consommateur.

Les deux constructeurs automobiles sud-coréens ont annoncé mercredi le rappel de 326 942 véhicules Hyundai et de 276 225 voitures Kia au Canada.

D’après l’avis, le système de freinage antiblocage (ABS) pourrait laisser échapper du liquide de frein ce qui risquerait de provoquer un court-circuit électrique avec le temps.

Face au risque d’incendie, les deux marques invitent les conducteurs à stationner leurs véhicules loin des bâtiments.

Voici quels modèles les Québécois qui souhaitent participer à l’action collective doivent posséder :

• Hyundai Accent (model years 2012 to 2015)

• Hyundai Elantra (model years 2011 to 2015)

• Hyundai Equus (model years 2014 to 2015)

• Hyundai Genesis Coupe (model years 2011 to 2015)

• Hyundai Santa Fe (model years 2013 to 2015)

• Hyundai Santa Fe Sport (model year 2013)

• Hyundai Tucson (model years 2010 to 2013)

• Hyundai Veracruz (model years 2010 to 2012)

• Kia Borrego (model years 2010 to 2011)

• Kia Cadenza (model years 2014 to 2016)

• Kia Forte (model years 2010 to 2013)

• Kia Forte Koup (model years 2010 to 2013)

• Kia K900 (model year 2015)

• Kia Optima (model years 2010 to 2015)

• Kia Rio (model years 2012 to 2017)

• Kia Rondo (model years 2010 to 2017)

• Kia Sorento (model years 2011 to 2014)

• Kia Soul (model years 2011 to 2013)

• Kia Sportage (model year 2010)