Tomas Tatar avoue avoir été trop gourmand avec les Devils

Désormais membre de l’Avalanche du Colorado, avec qui il a signé un contrat d’une saison au milieu du mois de septembre, Tomas Tatar est revenu sur les négociations tenues avec les Devils du New Jersey cet été.

De passage à la baladodiffusion Boris a Brambor, Tomas Tatar a avoué qu’il avait reçu une offre de la part du club basé à Newark.

« Une offre d’une saison de la part des Devils était sur la table, mais je l’ai refusée parce que je voulais une durée plus longue, a-t-il indiqué dans des propos relayés par le site thehockeywriters.com. J’ai seulement réalisé plus tard que ce n’était pas possible. Ils [les Devils] ont fait l’acquisition de [Tyler] Toffoli par la suite, et cela a scellé l’affaire. »

Rappelons que l’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal avait changé d’agence de représentation le 11 septembre dernier, soit un jour avant de s’entendre avec l’Avalanche. Il s’était alors mis d’accord avec la société Newport Sports Management.

L’an dernier, l’athlète de 32 ans a amassé 48 points en 82 matchs, tout en affichant le cinquième meilleur différentiel (+ 41) de la Ligue nationale de hockey (LNH).

