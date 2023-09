Travis Kelce pourrait gagner 10 millions $ grâce à «l’effet Taylor Swift»

La « Swiftmanie » qui frappe la NFL présentement pourrait rapporter gros à Travis Kelce. En effet, les rumeurs selon lesquelles l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City fréquenterait la populaire chanteuse Taylor Swift pourraient lui permettre de toucher 10 millions de dollars en revenus hors-terrain.

« Kelce toucherait environ cinq millions de dollars par année en revenus hors-terrain, a expliqué Bob Dorfman, le directeur créatif en marketing à l’agence Pinnacle Advertising, à Insider. Je ne serais pas surpris s’il réussissait à doubler ce montant cette année. »

« Travis Kelce était déjà l’un des endosseurs les plus populaires du football avant de fréquenter Taylor Swift. Maintenant, il est au cœur des discussions. Il attire l’attention d’un tout nouveau public », illustre-t-il.

En effet, les loyaux « Swifties », qui attendent impatiemment que la chanteuse confirme sa relation avec le double champion du Super Bowl, ont une relation fusionnelle avec leur idole. Ils sont également très nombreux.

Depuis l’apparition de Taylor Swift à la rencontre qui opposait les Chiefs de Kansas City aux Bears de Chicago, les ventes de marchandises à l’effigie de Travis Kelce ont explosé de 400 %, propulsant son maillot dans le top 5 des plus vendus dans la NFL. Certaines vedettes de la NFL ont réussi à toucher à des millions de dollars grâce à ces produits.

Notons aussi que 300 000 personnes se sont abonnées aux différentes plateformes du sportif sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait motiver des marques à travailler avec lui.

Une seule publication commanditée sur la page Instagram de Travis Kelce, qui compte 3,5 millions d’abonnés, pourrait lui permettre de toucher 500 000 $, selon USA Today.

De plus, New Heights, le balado animé par le prétendant de Taylor Swift et son frère Jason, s’est hissé au premier rang des émissions les plus écoutées sur Apple Podcasts et au deuxième rang sur Spotify. Cet engouement pourrait attirer l’attention de plusieurs annonceurs. D’ailleurs, la page YouTube du balado compte également 1,13 million d’abonnés, ce qui permet aux frères Kelce de toucher des dizaines de milliers de dollars en revenus publicitaires.

La tournée Eras de Taylor Swift, qui a commencé le 17 mars 2023 et qui va se conclure le 23 novembre 2024, est en voie d’atteindre le milliard de dollars en retombées, ce qui en ferait la tournée la plus lucrative de l’histoire.

D'après les informations du New York Post