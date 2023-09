Voici trois possibilités pour remplacer Vasilevskiy dans votre pool

La grosse blessure d’Andrei Vasilevskiy n’est pas seulement une mauvaise nouvelle pour le Lightning de Tampa Bay, mais également pour les pools des amateurs.

Ainsi, nous vous présentons trois gardiens qui pourraient représenter des remplaçants intéressants du cerbère des « Bolts ».

Ilya Sorokin, Islanders de New York

Getty Images via AFP

Quoi de mieux qu’un gardien russe pour en remplacer un autre ? Ilya Sorokin a connu une saison magistrale, l’an dernier, présentant une fiche de 31-22-7, une moyenne de buts alloués de 2,33 et un taux d’efficacité de ,924. Une fois de plus, le 78e choix au total du repêchage de 2014 devrait avoir beaucoup de temps de jeu et aligner des performances dignes de ce nom devant la cage des siens.

Juuse Saros, Prédateurs de Nashville

Getty Images via AFP

Les Prédateurs de Nashville n’ont pas participé aux séries éliminatoires l’an dernier. Cependant, ils ont été dans la course jusqu’à la toute fin grâce à un homme en particulier : Juuse Saros. Ces circonstances devraient se répéter cette année. Comptez donc sur le gardien finlandais pour faire tout son possible pour accumuler les victoires, comme ce fut le cas la saison dernière avec 33 gains en 64 apparitions.

Vitek Vanecek, Devils du New Jersey

Getty Images via AFP

Ses performances en séries ont déçu, mais tout indique qu’il va se reprendre. Les Devils du New Jersey sont désormais une puissance dans l’Est, ce qui laisse présager de bons résultats pour le gardien partant Vitek Vanecek. L’année dernière, il a connu la meilleure saison de sa carrière grâce à un rendement de 33-11-4, une moyenne de 2,45 et un pourcentage d’arrêts de ,911.