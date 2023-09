«Vous avez un sérieux problème de cônes orange!» dit AJ McLean des Backstreet Boys

Le Backstreet Boys AJ McClean qui est de passage à Montréal cette semaine, a publié un «Reel» sur Instagram dans lequel, à l’instar de nombreux Montréalais, il dénonce l’omniprésence des cônes orange dans la métropole.

• À lire aussi: «Tout le monde est beau comme il est»: AJ McLean de passage à Montréal

• À lire aussi: Ce vendredi à TVA: le Backstreet Boy AJ McLean à «Ça finit bien la semaine»

• À lire aussi: Un montréalais se fâche et lance plein de cônes orange sur le bord de la route

AJ McClean, qui est en tournée de promotion pour la téléréalité qu’il anime, The Fashion Hero: A New Kind of Beautiful, a visiblement fait un arrêt au centre-ville, jeudi matin.

«J’ai remarqué quelque chose. Vous avez un sérieux problème avec ces cônes orange. Sérieusement, des cônes orange partout ! Alors, en raison de ça, je vais me présenter à la mairie de Montréal, en 2025. "AJ comme maire!". Mon premier devoir sera de vous débarrasser des cônes orange! On va plutôt faire des cônes roses, et il y en aura beaucoup moins. Cônes, cônes, cônes, les cônes doivent disparaître !!! Alors, faites-moi confiance, AJ à la mairie en 2024-2025. Voyez pour AJ! Merci Montréal!»

Coup de marketing ou réelle constatation, sa petite vidéo publiée sur le compte Instagram de son émission, @thefashionherotv, fait réagir deux heures après sa publication.

Malheureusement pour AJ, il ne pourra pas se présenter à la mairie. Pour ce faire, il doit être inscrit sur la liste électorale de la ville, et résider sur le territoire de façon continu ou pas, depuis au moins 12 mois, le 1er septembre de l’année civile où l’élection doit avoir lieu.

Le Backstreet Boy a-t-il une adresse à Montréal sans que nous ne le sachions?

Récemment, un Montréalais a été filmé en train de lancer des cônes orange au beau milieu de la rue, incarnant la frustration de nombreux montréalais face à la multiplication de cette signalisation.