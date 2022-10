8 actions entreprises par les producteurs de lait du Québec pour diminuer leur impact environnemental

Le changement est en marche: d’ici 2050, les Producteurs de lait du Québec et ceux du pays tout entier visent la carboneutralité.

La carboneutralité, c’est l’idée d’atteindre un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et leur séquestration. En réduisant les émissions à même la ferme, en augmentant la quantité de carbone capté par les sols et les boisés, en compensant le reste à travers diverses initiatives, les producteurs peuvent amener le bilan de leur émission nette à zéro.

Il s’agit d’un engagement important motivé par une passion pour le territoire et les gens d’ici. Pour participer activement à la lutte aux changements climatiques, les fermes laitières souhaitent diminuer l’impact de leur secteur sur l’environnement – et les producteurs laitiers continuent de mettre en place des actions concrètes et innovantes pour y arriver.

Déjà, entre 1990 et 2019, l’empreinte carbone de la production laitière au Québec a diminué de 24 %. Ainsi, l’industrie produit près de 3 fois moins de gaz à effet de serre par litre de lait que la moyenne mondiale.

Voici 8 actions entreprises par les producteurs laitiers de chez nous pour réduire leur empreinte environnementale:

Les bandes riveraines sont des zones de végétaux qui servent à protéger les cours d’eau en limitant les pertes de sols et de nutriments, l’érosion et l’eutrophisation des cours d’eau à l’origine des algues bleu-vert. En plantant des arbres et des arbustes qui permettent de retenir la berge, les producteurs sont en mesure d’améliorer la qualité de l’eau en même temps que l’habitat faunique et floristique – on parle aussi de biodiversité.

En adoptant des pratiques de culture sans labour, de semis directs ou de travail réduit du sol, les fermes peuvent laisser les résidus de cultures précédentes dans le sol, ce qui aide à y conserver davantage de carbone, à stocker l’eau de pluie en cas de sécheresse et à réduire l’érosion de la couche arable, qui est l’une des plus importantes à la croissance des végétaux.

Les cultures de couverture sont une plante ou un mélange de plantes semé avant, pendant ou après la saison de culture principale. Elles peuvent être récoltées, mais servent davantage à protéger, nourrir et entretenir les sols.

À l’échelle mondiale, on dit que plus de la moitié des cultures vivrières – pratiquée en vue de la consommation alimentaire – dépend des pollinisateurs, notamment des abeilles. Au Québec, 1 producteur laitier sur 4 a installé des ruches sur ses terres.

Les vaches ne mangent pas que du foin! Une optimisation du programme alimentaire des vaches permet d'améliorer la digestibilité de la ration: leur estomac digère mieux les aliments et les vaches génèrent moins de gaz à effet de serre, ici le méthane. Une meilleure assimilation des nutriments réduit aussi les émissions de gaz à effet de serre à la sortie (dans le fumier). Des chercheurs travaillent même à modifier les bactéries du rumen (estomac) pour mieux assimiler les nutriments.

Saviez-vous que l’activité microbienne développée dans le fumier de vache peut générer des émissions de gaz à effet de serre? Pour limiter ces émanations, certains producteurs couvrent leurs fosses, d’autres les vident au moins deux fois par année ou encore, compostent le fumier.

Les producteurs laitiers utilisent diverses pratiques agricoles, comme le travail réduit du sol, les prairies et les pâturages, afin de retenir le carbone dans le sol et ainsi d’éviter sa diffusion dans l’atmosphère. Les boisés, les haies brise-vent et les bandes riveraines arbustives ont également un potentiel de séquestration du carbone.

Des producteurs peuvent installer des panneaux solaires ou des éoliennes sur leur terre. Certains producteurs font affaire avec la Coop Carbone, la toute première coopérative agricole spécialisée en production d’énergie renouvelable au Québec, qui récupère du fumier, du lisier et d’autres matières organiques résiduelles de ferme pour produire du biométhane, c’est-à-dire du gaz naturel renouvelable.

Les Producteurs de lait du Québec visent la carboneutralité d’ici 2050. Découvrez comment l’industrie laitière fait sa part pour l’environnement en consultant leur site Web.