Au promoteur du Grand Prix de payer davantage pour les heures supplémentaires au SPVM

Les organisateurs du Grand Prix devraient payer davantage pour la sécurité à l'extérieur du site, croient une experte en gestion municipale et le président du syndicat des policiers.

Le promoteur, Bell, n’est responsable d’assurer la sécurité que sur les lieux de l’événement. Hors des limites du circuit Gilles-Villeneuve, la tâche revient au SPVM.

Ce sont donc les contribuables qui ramassent la facture.

Selon Danielle Pilette, experte en gestion municipale, la solution principale pour éviter à la population de toujours payer les extra exigerait la contribution du secteur privé.

« Le promoteur de l’événement devrait payer davantage pour la sécurité autour de son organisation. Cet aspect serait à revoir. Il faudrait étudier les ententes avec les services de police conclues dans les autres escales de la Formule 1, entre autres aux États-Unis. Historiquement, c’est très difficile de négocier quand il s’agit de la F1 », note-t-elle.

Même son de cloche du côté du président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francoeur.

« Le pay duty existe dans d’autres villes et c’est notamment le cas pas si loin, à Toronto, quand il y a des événements commerciaux qui nécessitent une présence policière accrue, souligne-t-il.

« C’est pourtant facile à faire et pour une raison que j’ignore, Montréal n’a jamais voulu l’appliquer pour le Grand Prix, poursuit-il. C’est possiblement par crainte. »

Partage des coûts

Mme Pilette estime qu’au-delà du promoteur, tous les commerçants qui profitent de l’engouement et des retombées économiques de plus de 60 M$ devraient contribuer.

Des 8408 heures supplémentaires enregistrées en juin dernier, près de la moitié l’ont été pour assurer la sécurité lors des festivités en ville.

« Le partage des coûts pour la sécurité publique devrait comporter une bonne composante de la réalité entourant le Grand Prix. En plus de la sécurité autour du circuit, il faut considérer les grandes artères commerciales de la ville, où l’écosystème marchand est très présent, signale la professeure à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM.

« La Ville semble ne pas vouloir indisposer certains contribuables non résidentiels comme les établissements hôteliers, les commerces et les restaurants. Elle les protège beaucoup et devrait penser à une équité. »

Rappelons que l’administration Plante a frappé ses propriétaires résidentiels d’une hausse de la taxe foncière moyenne de 4,1 % cette année.