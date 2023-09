CF Montréal : pas facile de gagner à l’étranger

Le CF Montréal a son sort entre ses mains, mais n’aura pas une tâche facile d’ici la fin de la saison régulière de la Major League Soccer (MLS).

Le Bleu-Blanc-Noir occupe présentement le huitième rang dans l’Association de l’Est, ce qui lui permettrait d’être de l’après-saison si la campagne se terminait demain matin. Il reste cependant quatre matchs à faire et rien n’est encore joué.

Deux de ces quatre duels seront sur les terrains adversaires, dont la rencontre de samedi contre l’Orlando City FC.

Sur la route en 2023, le CF Montréal a obtenu deux gains et autant de matchs nuls, mais a surtout subi 11 défaites.

«C’est toujours difficile de jouer à l’extérieur, et ce, peu importe contre quelle équipe», a indiqué le milieu de terrain Bryce Duke, lors d'un conférence de presse tenue jeudi.

«Nous devons jouer notre match, marquer des buts et amasser les trois points. Nous voulons montrer aux gens ce dont nous sommes capables et être des éliminatoires.»

«À l’étranger, tu es moins confortable, a renchéri Duke. Il y a les partisans de l’autre équipe et ce n’est pas ton terrain. Nous allons à Orlando et tout est possible, car nous nous battons pour quelque chose et il y a un enjeu.»

Déjà une saison réussie?

L’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernan Losada, a aussi évoqué la difficulté de jouer à l’étranger.

«C’est évident que ce que nous avons essayé de faire sur la route n’a pas fonctionné, a-t-il dit à propos des matchs précédents. Il nous reste deux matchs à l’étranger, Orlando et Columbus. Nous devons faire quelque chose de différent.»

Losada veut évidemment que son équipe accède aux éliminatoires, mais semble déjà satisfait de la tenue des siens en 2023.

«Il nous reste quatre matchs à notre saison, qui a été marquée par les hauts et des bas. Nous pensons toutefois que ce fut une saison de reconstruction avec beaucoup de changements», a-t-il dit.

«Considérant cela, le fait que nous soyons dans la course pour les séries, je dis chapeau à tout le monde qui travaille dans notre club. Nous nous devons de rester humbles et positifs.»

Entre leurs mains

Parmi les équipes qui sont derrières le Bleu-Blanc-Noir au classement dans l’Est, il y a le New York City FC (neuvième) et le D.C. United (dixième). Ces deux formations sont respectivement à égalité et à un point du CF Montréal. Elles ont cependant un match de moins à disputer.

«C’est entre nos mains. Il reste quatre matchs à notre saison. Nous devons amasser le plus de points possible pour être plus confortables dans les derniers moments de notre campagne», a souligné Duke, spécifiant qu’il aimerait bien que le sort de son équipe soit réglé d’ici le dernier duel de la saison, soit l’affrontement contre le Crew à Columbus du 21 octobre.