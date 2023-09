Côte-Nord: accident mortel à Pessamit

Un automobiliste a perdu la vie et un autre a été grièvement blessé lors d’une collision avec un poids lourd, vendredi matin, dans le secteur de Pessamit, sur la Côte-Nord.

L’accident s’est produit vers 11h, lorsque la voiture s’est retrouvée en sens inverse lors d’un changement de voie sur la route 138. Un camion qui venait à contresens n’a pu éviter l’impact.

« On parle pour l’instant d’une personne décédée et on craint pour la vie d’une deuxième personne », indique Nancy Fournier, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Des policiers formés en enquête de collision se sont rendus sur place pour analyser les causes et circonstances du drame. La route 138 a été fermée dans le secteur pour leur permettre d’effectuer leur travail.

Le conducteur du poids lourd n’a pas subi de blessures importantes lors de la collision.