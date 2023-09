Cybersécurité : pouvez-vous reconnaître ces fraudes financières ?

Sauriez-vous reconnaître une situation où quelqu’un tente de commettre une fraude ou une arnaque en ligne ?

Que ce soit par le biais d’un courriel qui vous paraît suspect, d’une offre d’investissement reçue sur les réseaux sociaux ou encore un appel inattendu, les arnaqueurs utilisent plusieurs stratagèmes créatifs pour vous extorquer de l’argent.

Il n'est pas nécessaire de connaître toutes les approches faites par les fraudeurs, mais en ayant quelques situations en tête, il peut être plus facile de les démasquer.

Faites le quiz suivant pour évaluer vos connaissances en matière de cybersécurité et de prévention de la fraude. Ainsi, vous pourrez adopter des comportements plus sécuritaires sur le Web et mieux vous protéger de la fraude.

Vous croyez faire face à une situation potentielle de fraude ou d’arnaque ? Avant d'agir, prenez une pause. Ne cliquez pas ou ne partagez pas d’informations personnelles si vous n’êtes pas totalement certain que la situation soit légitime.

Pour en apprendre plus et aiguiser vos réflexes, consultez les conseils de Desjardins !