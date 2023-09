Dans les coulisses de Jurassic World: comment ces dinosaures prennent vie

Le Journal a pu découvrir vendredi les coulisses de l'imposant spectacle Jurassic World et voir comment fonctionnent ces gigantesques reptiles qui en font partie.

Si le spectacle de jeudi soir était impressionnant, l’arrière du décor l’est tout autant. En fait, sous chaque gros dinosaure se cachent des cascadeurs dédiés et une équipe technique aussi passionnée par ces monstres que par les effets spéciaux.

Les cascadeurs qui se cachent sous ces charpentes doivent supporter un attirail de plus de 125 livres sur leurs épaules pendant la prestation; chaque dinosaure est interprété par trois cascadeurs pendant la soirée pour leur permettre de respirer un peu.

Une fois dans le costume, celui qui personnifie la bête a trois leviers à manipuler pour la rendre plus dynamique; deux leviers pour les bras et un pour le cou et la tête. Les pieds du cascadeur sont ensuite reliés aux pattes du costume pour lui permettre de se déplacer librement sur la scène; un exercice qui demande énormément de coordination, surtout en voyant la précision avec laquelle les bêtes bougent et occupent l’espace.

Pascal Huot, QMI

Pour lui permettre de voir, une caméra est apposée sur l’abdomen du dinosaure et le cascadeur peut voir les images sur un petit écran lorsqu’il performe.

Importante préparation physique

Ceux et celles qui se retrouvent dans ces imposants costumes doivent s’assurer d’être en mesure de suivre la cadence le temps de leur prestation; c’est pourquoi plusieurs heures avant le spectacle, ces professionnels arrivent et commencent à se réchauffer. Puis, lors des journées de congé, l’entraînement fait aussi partie du quotidien; pour endurer le poids du costume de dinosaures, les cascadeurs s’entraînent avec des vestes de 60 livres sur le dos.

Tous les costumes et les styles de dinosaures qui sont mis en lumière pendant le spectacle sont préalablement approuvés par Universal Studios, afin que tout soit le plus semblable aux films que possible.

Jurassic World est présenté au Centre Vidéotron jusqu’au 1er octobre inclusivement.