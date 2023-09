Des enfants offrent leurs services pour commettre des meurtres

De plus en plus de jeunes sont impliqués dans la guerre des gangs qui ébranle la Suède ces derniers mois, a affirmé vendredi le directeur de la police nationale, après des violences qui ont tué trois personnes en 24 heures et choqué le pays.

«Nous avons une situation où des enfants contactent eux-mêmes les bandes criminelles» pour commettre des meurtres, a déclaré Anders Thornberg, chef de la police nationale, lors d'une conférence de presse.

La Suède est depuis plusieurs années en proie à une violence liée à la lutte entre gangs pour le contrôle du trafic de drogues et d'armes dans le pays.

Cette violence a connu une escalade ces derniers mois à cause d'une lutte interne au sein de l'une de ces bandes. Fusillades sanglantes et explosions sont désormais quasi quotidiennes.

«Les criminels sont impitoyables», a ajouté M. Thornberg, décrivant un système bien huilé auquel ces derniers ont recours lorsqu'ils veulent tuer leurs rivaux: en faisant appel à des personnes externes, souvent mineures. «Ils leur fournissent les armes, et leur donnent l'adresse à attaquer».

Les victimes sont, elles aussi, souvent jeunes.

Selon les décomptes de la chaîne de télévision publique SVT, 12 personnes sont mortes dans des fusillades et explosions en septembre, le mois le plus meurtrier des quatre dernières années.

La nuit de mercredi à jeudi a été particulièrement meurtrière avec trois homicides, dont ceux d'un jeune de 18 ans et d'une femme de 25 ans.

«Les enfants devraient avoir foi en l'avenir, les enfants et les jeunes ne devraient pas avoir envie de devenir des meurtriers», a relevé le directeur de la police nationale.

Mats Lindström, policier observateur dans la région de Stockholm qui a passé en revue de nombreuses messageries où ces meurtres sont commandités, confirme que les jeunes sont très demandeurs de ces «contrats».

«Nous voyons qu'ils écrivent : "Y a-t-il des contrats? Moi et mon ami sommes dispos pour 200 000 couronnes (25 000 $CAD)», a-t-il dit. Ils le font «pour obtenir un statut, devenir quelqu'un, avoir l'aura d'un meurtrier’"» comme le lui avait avoué un jeune lors d'une enquête.

En août 2023, 69 personnes en dessous de 18 ans étaient en détention provisoire en Suède, contre 14 dans le même mois en 2021.

Jeudi, le premier ministre suédois a évoqué un renfort de l'armée pour assister la police dans son travail de terrain et venir à bout de l'escalade de la violence.