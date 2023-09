Double meurtre à Longueuil: l'accusé a été récemment acquitté de voies de fait envers sa mère parce qu'elle ne voulait pas témoigner contre lui

L'homme aux prises avec des problèmes de santé mentale qui aurait tué sa mère et sa grand-mère à Longueuil, mercredi, avait été acquitté il y a deux semaines seulement dans un dossier de violence contre sa mère, car cette dernière ne voulait pas témoigner contre lui.

Michael Lominy, 30 ans, a été accusé hier matin au palais de justice de Longueuil du meurtre non prémédité de sa mère, Marguerite Lominy, 66 ans, et de sa grand-mère, Marie Lamercie-Lefebvre, 87 ans.

Il a pris le chemin de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel afin que soit évaluée son aptitude à comparaître.

« C’était connu qu’il avait des problèmes de santé mentale dans la famille, mais on n’avait pas de raison de craindre qu’il soit violent envers quiconque. Sinon on l’aurait sorti de là », a indiqué un membre de la famille, qui a préféré conserver l’anonymat, et qui est venu au palais de justice afin d’assister à la comparution de Lominy.

Selon nos informations, l’accusé ne reconnaissait pas ses problèmes psychiatriques.

« C’est évident qu’il avait quelque chose, Michael. Mais il niait tout ça. Même si on avait voulu le médicamenter, il aurait refusé », a poursuivi Serge Monette, un voisin qui se considérait comme un oncle pour l’accusé.

Lominy avait notamment séjourné à l’Institut Philippe-Pinel pendant quelques semaines l’automne dernier afin d’analyser son aptitude à comparaître dans un dossier de voies de fait envers sa mère et de méfait. Il a toutefois été acquitté dans ce dossier il y a deux semaines.

« Depuis le début des procédures, [la plaignante Marguerite Lominy] ne veut pas s’impliquer dans les procédures judiciaires, ça fait déjà plusieurs fois qu’on lui parle. Dans les circonstances, je n’aurai pas de preuve à offrir », a indiqué la procureure de la Couronne Sophie Gagnon, afin d’expliquer au tribunal pourquoi elle souhaitait qu’on retire les accusations.

Lominy avait été accusé une première fois de voies de fait envers sa mère en 2021.

Il ne s’était pas présenté en cour et un mandat d’arrestation avait été lancé contre lui. Les agents du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) l’ont finalement arrêté, alors qu’il ne leur avait pas cédé le passage à une intersection.

« Une fois menotté, le sujet réussit à libérer une main de sa menotte et tente de prendre la fuite à la course. Nous devons le maîtriser physiquement et l’emmener au sol pour avoir un contrôle », peut-on lire dans un constat d’infraction consulté par Le Journal.

Comme l’autre dossier récent, les accusations avaient également été retirées quelques mois plus tard.

Mortes chez elles

Selon le SPAL, les corps inanimés de Marguerite Lominy et de Marie Lamercie-Lefebvre ont été retrouvés mercredi, vers 11 h 30, dans l’appartement familial du boulevard des Ormeaux, à Longueuil. Les décès ont été constatés sur place.

C’est Serge Monette qui a été le premier à retrouver les dépouilles des deux victimes.

« Je suis allé et voyant que personne ne répondait, j’ai décidé d’entrer. J’ai vu un premier corps dans l’entrée et un deuxième dans la chambre. Ils n’avaient pas de marques de violence. J’ai essayé de les shaker, mais elles ne bougeaient plus », a-t-il témoigné au Journal.

L’accusé est arrivé sur les lieux pendant que Serge Monette, qui était le propriétaire de l’immeuble, se trouvait sur place. Selon lui, celui qu’il considérait comme son « neveu » se prenait la tête à deux mains et était en crise. Il a été transporté à l’hôpital pour un choc nerveux.

Michael Lominy sera de retour en cour le 3 octobre prochain. D’ici là, il sera incarcéré à l’infirmerie afin de s’assurer qu’il prenne la médication prescrite.