Festival de cinéma de la ville de Québec: cinq tapis rouges marquants depuis 2011

Avant de recevoir les vedettes de Testament, vendredi soir, au Théâtre Le Diamant, le Festival de cinéma de la ville de Québec a déroulé à plusieurs reprises son tapis rouge pour les étoiles des films québécois qui ont figuré à sa programmation au fil des ans. Voici cinq tapis rouges qui ont marqué le FCVQ.

Café de Flore (2011)

Photo les archives/Le Journal de Québec

Ça fait tout drôle de revoir le regretté Jean-Marc Vallée. Pour lancer en grande pompe ce tout nouveau festival consacré au septième art, en 2011, les organisateurs du FCVQ avaient eu la main heureuse en recevant l’équipe de Café de Flore lors de la soirée d’ouverture. Le cinéaste y était notamment entouré des acteurs Hélène Florent, Rosalie Fortier, Evelyne Brochu et Kevin Parent.

Mommy (2014)

Photo les archives/Le Journal de Québec

Quelques mois après avoir bouleversé la Croisette au Festival de Cannes, Xavier Dolan a fait un détour par Québec pour y présenter Mommy, encore à ce jour la pépite d’or de sa brillante discographie. Suzanne Clément, Anne Dorval et Antoine Olivier Pilon étaient aussi de la partie pour cette soirée qui avait fait courir les foules.

Paul à Québec (2015)

Photo les archives/Le Journal de Québec

Ils avaient raison de sourire, les artisans de l’adaptation sur grand écran du roman graphique Paul à Québec. Il faisait beau et une rutilante voiture d’époque les attendait au pied du Palais Montcalm, où étaient projetés les films à cette époque. On reconnaît le bédéiste Michel Rabagliati, les comédiens François Létourneau et Julie Le Breton, le réalisateur François Bouvier, les comédiennes Louise Portal et Karine Vanasse. À l’avant, la jeune Shanti Corbeil-Gauvreau.

Les rois mongols (2017)

Photo les archives/Le Journal de Québec

Belle soirée père-fils pour le duo Luc et Henri Picard, lors de la présentation en première mondiale du film Les rois mongols, en 2017. Les jeunes acteurs Milya Corbeil Gauvreau, Anthony Bouchard et Alexis Guay brillaient aussi sous les flashs des caméras.

Il pleuvait des oiseaux (2019)

Photo les archives/Le Journal de Québec

On ne pouvait pas le savoir, mais le FCVQ 2019 allait être le dernier avant quelques années à dérouler son tapis rouge en public en raison de la pandémie qui nous pendait au bout du nez. Des vétérans du cinéma comme Gilbert Sicotte et Rémy Girard étaient venus épauler la réalisatrice Louise Archambault lors de la présentation d’Il pleuvait des oiseaux.