Grand Prix 2023: bond de 57% des heures supplémentaires au SPVM

Les heures supplémentaires à la police de Montréal ont explosé durant la semaine du Grand Prix du Canada, par rapport à l’an dernier. Le manque de ressources, les travaux routiers et les évènements commerciaux en ville en sont les principaux responsables.

Ainsi, les policiers ont compilé 8408,73 heures supplémentaires quand le grand cirque de la F1, le plus important évènement de l’année pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), est débarqué dans la métropole du 12 au 19 juin.

Il s'agit d'un bond de 57% par rapport aux 5359,58 heures comptabilisées lors du même événement en 2022, selon les données fournies par le SPVM.

« C’est une différence importante, mais ce n’est pas étonnant », lance Danielle Pilette, professeure associée à l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’UQAM et experte en gestion municipale.

« Il y a beaucoup de policiers absents, donc ceux qui travaillent le font en temps supplémentaire en raison des ressources humaines limitées, ajoute-t-elle en pointant les problèmes et les enjeux de formation. Ce n’est pas pour rien qu’ils ont recourt à des policiers retraités. Il y a une diminution des effectifs. »

À cet effet, le SPVM signale que 512 policiers et policières sont en congés parentaux ou de maladie, soit plus de 10 % de l'effectif autorisé.

Le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francoeur, estime que ce surplus de travail durant la semaine du Grand Prix pourrait coûter environ 840 000 $ sachant qu'un policier en temps supplémentaire gagne en moyenne 100 $ de l'heure.

Du même souffle, dans une discussion avec le Journal, il estime qu’il manque maintenant « de 12 à 15 % d’effectifs » au SPVM.

Relève rare

De son côté, le SPVM a aussi expliqué la hausse marquée du nombre d’heures supplémentaires par le nombre d’évènements prévus en ville durant le week-end de la course. Ceux-ci auraient augmenté de 35 % par rapport à 2022.

S’ajoutent à cela les travaux dans le secteur du pont de la Concorde, principal axe routier pour se rendre au circuit Gilles-Villeneuve, causant un véritable calvaire pour le transport vers l’île Notre-Dame.

En circulant sur les nombreux axes menant au circuit, plutôt que des cadets, il n’était pas rare de constater la présence de policiers aguerris accrochés aux clés de feux de circulation.

À cet égard, Danielle Pilette soulève un autre problème : la présence de policiers aguerris, plutôt que des cadets, accrochés aux clés de feux de circulation.

« Ce ne l’est pas uniquement pour les grands évènements. Ils sont utiles pour la circulation. Leur recrutement est plus difficile, car ce n’est pas assez payant et c’est compliqué. »

« Le SPVM n’est pas en mesure de leur garantir des heures », ajoute Yves Francoeur.

La facture de temps supplémentaire des policiers s’ajoute aux autres dépenses publics requis pour le Grand-Prix.

L’entente avec la F1 coûte plus de 20 M$ annuellement et le circuit a nécessité des investissements de plus de 110 M$ depuis six ans.