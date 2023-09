Jaloux et adepte du crack: ce gestionnaire du DPCP aurait contacté son ex à répétition malgré des interdictions

Jaloux et adepte du crack, un gestionnaire du Directeur des poursuites criminelles et pénales qui est accusé en matière de violence conjugale aurait fait fi à pas moins de quatre reprises en quelques semaines d’interdits de contact avec son ex.

« Faites-moi confiance ! Je vous promets que ça n’arrivera plus, je garderai des distances avec elle, je ne la contacterai plus jamais, c’est clair ! », a supplié Patrick Martial Hougni en salle d’audience le 7 juillet dernier, à l’attention du juge qui l’a relâché dans l’attente de son procès au palais de justice de Longueuil.

L’homme de 42 ans venait d’être accusé de voies de fait causant des lésions, harcèlement et non-respect de ses conditions.

Mais malgré ses belles promesses, l’accusé aurait récidivé moins de deux mois plus tard en contactant encore son ex, la quatrième fois depuis juin.

Il y a un an, la conjointe de M. Hougni a découvert qu’il consommait du crack. L’homme adoptait aussi un comportement inquiétant : il surveillait ses allées et venues, espionnait ses courriels, contactait ses collègues de travail, a résumé en cour la procureure de la poursuite, Me Annabelle Racine.

Adepte du crack

C’est une avocate de la Couronne fédérale qui est responsable du dossier, puisque M. Hougni occupe un poste de gestionnaire au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), qui autorise et dirige les poursuites criminelles au Québec.

Il n’est pas avocat, mais agit plutôt comme directeur des services administratifs. Selon un organigramme disponible sur le web, il ferait partie du Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales.

Patrick Martial Hougni a été arrêté pour une première fois en février, à la suite d’une chicane conjugale.

Le couple s’est ensuite séparé. Mais la femme aurait quand même dû appeler la police à deux autres reprises, dont une fois parce qu’il se serait introduit chez elle pour se coucher au sous-sol.

Elle a finalement porté plainte en juin dernier.

M. Hougni aurait ensuite continué à harceler son ex-conjointe par messages textes ou en l’appelant, parfois avec des numéros inconnus. Il se serait aussi fait passer pour un détective privé, disant avoir pris plusieurs images d’elle.

Récidive

Hougni avait été arrêté à nouveau début juillet, mais il avait été libéré, de justesse.

Le juge Marc-André Gauthier avait avoué avoir longuement « tergiversé » à savoir s’il le remettait en liberté, considérant son aspect contrôlant, mais il y a finalement consenti, notamment en raison de son absence d’antécédent judiciaire.

« Cette dame a droit d’avoir la paix, de rencontrer qui elle veut, de voir qui elle veut », avait sermonné le magistrat, en imposant à l’accusé de strictes conditions.

Mais en août dernier, Patrick Hougni a une fois de plus été arrêté, cette fois pour s’être approché à moins de 500 mètres de la résidence de son ex.

Il a depuis été libéré, mais avec l’obligation de résider dans un centre fermé pour toxicomanes pour une durée de six mois.

Il revient en cour en décembre prochain.

Le DPCP a refusé de commenter le présent dossier. Il a été impossible de savoir si M. Hougni est encore à l’emploi du DPCP ou s’il a été suspendu.