«Je pense pouvoir être nettement meilleur» - Connor Bedard

Le jeune Connor Bedard a réussi son premier examen au camp d’entraînement des Blackhawks de Chicago en amassant deux mentions d’aide durant son premier match hors-concours, jeudi, mais il semble demeurer sur sa faim et ses rivaux n’ont qu’à bien se tenir.

Le choix initial du repêchage 2023 de la Ligue nationale de hockey (LNH) a participé au but de Phillip Kurashev en deuxième période, avant de permettre à Andreas Athanasiou d’inscrire le filet décisif en prolongation dans un gain de 2 à 1 aux dépens des Blues de St. Louis. Aussi, le joueur de 18 ans a vécu une soirée bien remplie au United Center, où les partisans étaient nombreux pour le voir à l’œuvre. Il a décoché cinq tirs en plus de 21 minutes de jeu et remporté 10 de ses 16 mises au jeu.

Toutefois, le numéro 98 a davantage à montrer, selon ses dires.

«Je pense pouvoir être nettement meilleur, a-t-il qualifié, tel que rapporté par le site NHL.com. Je ne crois pas personnellement avoir excellé. C’est très bien d’obtenir la victoire. Même s’il s’agit d’une partie présaison, rien n’est mieux que de gagner. Je me sentais à l’aise avec les systèmes, ce qui est bon. En zone défensive, j’étais très à l’aise, mais je crois être capable de mieux.»

Malgré son opinion quelque peu tranchée, Bedard a su impressionner son instructeur-chef Luke Richardson. Ce dernier devrait en principe effectuer le nécessaire pour le familiariser encore plus avec le rythme soutenu de la LNH d’ici la rencontre inaugurale de la campagne prévue le 10 octobre chez Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh.

«Je pense qu’il a été bon. Il voulait réellement marquer. Il y a eu quelques séquences où il ne s’est pas méfié. [...] Mais il lit le jeu très bien, a considéré le pilote. Il a réalisé une passe incroyable sur le but victorieux et nous avons vu beaucoup de cela. Il est juste à l’aise avec la rondelle, il aime patiner dans la congestion. Il n’aura aucun problème à jouer avec les gars plus imposants de cette ligue et les joueurs plus robustes. Il possède la qualité spéciale de trouver ce qu’il faut faire au moment approprié.»

Efficace partout

Pour sa part, l’arrière des Hawks Kevin Korchinski dit avoir été ébloui par le jeu de Bedard sans la rondelle.

«Le point principal fut son jeu défensif. C’est un gars appliquant parfaitement notre système à l’intérieur de notre territoire. Cet aspect passe souvent sous le radar, donc c’est super de voir cela.»

Par ailleurs, la recrue se plaît quand l’espace est plus grand sur la glace, comme en temps supplémentaire. Il a notamment complété une séquence de 1 min 31 s et aurait très bien pu la poursuivre.

«Oui, j’aime le hockey. Je veux être sur la patinoire, a-t-il rappelé. Avec tout le monde de retour à la maison, j’ai déjà joué à trois contre trois probablement cinq ou six jours par semaine. C’était mon plus grand plaisir de la vie.»

«Effectivement, je ne voulais pas quitter la glace.»