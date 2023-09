Golf: Jon Rahm offre une performance magistrale en lever de rideau de la Coupe Ryder

Si on pensait que l’imposante foule italienne réuni autour du parcours Marco Simone de Rome pouvait provoquer un tremblement de terre au fil des coups d’éclat de l’équipe européenne, ce n’est rien à comparer à la secousse déclenchée par Jon Rahm dans son illustre performance.

• À lire aussi - Coupe Ryder: les Européens en contrôle et trop forts

• À lire aussi - Coupe Ryder : l'Europe sort des blocs et mène 4 à 0 face aux États-Unis

Dans l’arène de cette 44e édition de la Coupe Ryder, «Rahmbo» est passé comme un rouleau compresseur sur ses adversaires à ses deux matchs de la première journée de compétition.

Il fallait observer les figures déconfites et teintées de frustration de Brooks Koepka et Scottie Scheffler en fin de journée, à Rome, après le coup de poignard que leur a enfoncé le spectaculaire espagnol sur au 18e après deux coups magistraux. Une bombe de 33 pieds sur le vert, bonne pour un aigle, et forcez le match nul. Les deux Américains n’y pouvaient rien de plus malgré avoir amassé cinq oiselets aux cinq derniers fanions.

C’est que Rahm, flanqué de l’excellente recrue Nicolai Hojgaard qui a callé bon nombre de longs coups roulés, a réussi deux aigles à ses trois derniers trous. Au 16e, il avait callé une approche courte approche coupée de 21 verges.

Le tout pour le tout

«Il faut avoir l’intention de réussir ces coups. Et quand ça survient, que la balle tombe dans la coupe, c’est unique, a raconté l’Espagnol, abasourdi par l’énergie de la foule à cette première journée de compétition où ses exploits ont permis à son équipe de récolter 1,5 point sur une possibilité de deux.

«Je dois aussi souligner le travail de Nicolai, car au 18e, il m’a donné la liberté de tenter ma chance. Avant mon roulé, il m’a dit de le réussir et il a nommé Seve (Ballesteros). Il m’a dit de le faire pour lui.»

Toute la journée, Rahm s’est démarqué par la qualité de son exécution, ce qui lui a permis d’obtenir du succès avec ses compagnons Tyrrell Hatton et Hojgaard.

«Toutes les fois où il fallait exécuter le bon coup pour faire tourner le vent, nous l’avons fait. C’est la clé dans cette formule en partie par trous. Il faut réussir le bon coup, au bon moment», a expliqué le championen titre du veston vert au Tournoi des Maîtres, en avril.

Un peu de bisbille?

À chaud en point de presse après le roulé final, Koepka a lancé la première fléchette empoisonnée vers l’équipe européenne, pointant le comportement de Rahm, l’un des grands acteurs de la journée.

AFP

L’Américain n’aurait pas apprécié les réactions et le langage non verbal sur le parcours, notamment celle au 18e alors que celui-ci n’en croyait pas ses yeux quand il a vu sa balle tomber dans la coupe.

«J’aurais voulu frapper une planche et faire la moue comme Jon l’a fait», a-t-il relaté avant sa sortie du terrain.

Questionné à ce sujet, le capitaine Luke Donald a réfuté les allégations infantiles envers sa superstar.

«Il a livré du jeu inspiré et montré une tonne de passion. Jon est un véritable passionné. Je ne l’ai pas vu se comporter en enfant.»