«Koulounisation»: puissante réflexion sur le passé algérien

Avec une toute simple démarche consistant à comprendre comment se dit le mot « colonisation » en arabe, Salim Djaferi livre une puissante réflexion sur la longue présence française en Algérie et ses conséquences sur ces Algériens qui vivent dans l’Hexagone.

Présentée pour la première fois en Amérique du Nord au Théâtre Prospero, la pièce Koulounisation qu’il a écrite et mise en scène s’est distinguée en Europe.

Seul sur les planches durant presque tout le spectacle, ce fils de parents algériens ayant immigré en France mélange de manière ludique et intime des pans de son histoire familiale ainsi que ses recherches pour aller à la source étymologique du mot « colonisation » en arabe.

Plusieurs explications

Ses trouvailles sont fascinantes. La version la plus courante en arabe est empruntée au français et porte le nom de la pièce. Mais il apprend qu’il existe quatre autres mots pour décrire ce phénomène, des termes qui offrent chacun un point de vue très différent sur cette conquête dans laquelle les puissances européennes se sont lancées tous azimuts au 19e et 20e siècle.

De manière plutôt lente et en ayant recours à l’humour ainsi qu’à plusieurs anecdotes, Salim Djaferi s’adresse au public en narrant comment chacune de ces interprétations révèle des caractéristiques de l’aventure coloniale. À travers ses investigations, il réalise l’importance des mots.

Une leçon d’histoire

Cette leçon étymologique montre de différente manière comment les Algériens sont devenus étrangers chez eux à partir de la prise d’Alger en 1930 par les Français jusqu’à la déclaration d’indépendance de 1962. En plus de sensibiliser le public aux effets de la colonisation, il a recours à quelques éléments scéniques chocs pour exposer la violence de cette conquête.

La participation d’un membre de la salle pour appuyer son propos donne un résultat mi-figue mi-raisin. Cette contribution n’apporte pas grand-chose pour saisir les enjeux, mais elle offre des moments de détente qui servent de contrepoids au drame qui est raconté. Cette courte pièce sans artifice réussit donc à montrer la complexité de cet enjeu, tout en soulignant le poids que le vocabulaire occupe dans notre compréhension du monde.

Comme le dit le dramaturge, « l’important, c’est que les mots ne cachent pas la réalité ». Voilà un message d’une pertinence s’appliquant très bien à notre époque.

► Koulounisation est présentée au Théâtre Prospero jusqu’au 7 octobre.



Koulounisation ★★★★☆