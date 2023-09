Le lancement de la 23e édition du 24h Tremblant a eu lieu à la Maison Alcan à Montréal. Le 24h Tremblant s’est fixé comme objectif de verser, d’ici 2027, 25 millions $ pour le mieux-être des enfants. L’organisation a renouvelé son engagement pour les cinq prochaines années à la Fondation Charles-Bruneau. En plus, la Fondation CHU Sainte-Justine et La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants sont de nouveaux bénéficiaires de l’événement.

Pierre Bruneau (Fondation Charles-Bruneau) et Simon St-Arnaud (24h) entourent plusieurs jeunes. Dans la deuxième rangée, il y a Benoît Gagnon, Ingrid Falaise, Marie-Josée Leroux (Fondation Tremblant), Delphine Brodeur (Fondation CHU Sainte-Justine), Renée Vézina (Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants) ainsi que plusieurs jeunes qui sont entourés de Phil Denis, Frédéric Plante, Benoit Cossette et Julie Bérubé (Fondation du CHEO).

Chaque année, l’événement attire en moyenne quelque 30 000 personnes, 4000 participants et 425 équipes. Simon St-Arnaud, producteur exécutif du 24h, est accompagné de Delphine Brodeur, PDG de la Fondation CHU Sainte-Justine, Renée Vézina, présidente de La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, Rébecca Dumont, DG de la Fondation Charles Bruneau, et Pierre Bruneau, porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau.

La somme de plus de 23 millions a été remise à ce jour au principal bénéficiaire du 24h Tremblant, la Fondation Charles-Bruneau. Pierre Bruneau est en compagnie de Rebecca Dumont et Florence Breton, porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau, ainsi que des cinq enfants parrainés par la fondation au 24h Tremblant.

La Sun Life est le commanditaire principal et présentateur de l’événement depuis l’an passé. Cette année, Sun Life compte 13 équipes d’employés inscrites dont l’objectif est de dépasser la barre des 100 000 $. De gauche à droite, on voit Simon St-Arnaud, producteur exécutif du 24h, Karenne Lake, conseillère principale, commandites et philanthropie, et Robert Dumas, président de la Sun Life.

L’entreprise L&P, un fier partenaire et marchandise officielle du 24h pour une troisième année, était représentée par Guillaume Couture, vice-président, et Thomas Groult, marketing. Ils offrent la tuque officielle de l’événement et une collection de vêtements L&P Apparel x 24h Tremblant personnalisable, offre exclusive aux participants du 24h !

Depuis neuf ans, CGI est un partenaire et un grand donateur, en plus d’aider à améliorer le site web chaque année. Sans oublier que CGI compte plus de 10 équipes tous les ans. De gauche à droite, on voit Antoine Meunier, Olivier Foussard, Mathieu Bégin, Frédéric Diodati (Capitaine) et Frédéric Ciorra. À l’arrière-plan : Mathis Péloquin.