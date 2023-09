Le livre 101 pictorecettes: une toute nouvelle manière de cuisiner!

Comme l’a déjà dit Yvon Deschamps, « On ne veut pas le savoir, on veut le voir ! ». Avec le livre 101 pictorecettes – Le livre des recettes illustrées, d’Hugo Saint-Jacques, on est servi.

Chacune des 101 recettes du livre est non seulement alléchante, mais les étapes pour la réaliser sont graphiquement expliquées avec un minimum de mots. C’est absolument génial pour décomplexifier même des techniques qu’on n’a jamais expérimentées dans notre cuisine.

On ne se le cachera pas : devant la longueur des explications d’une recette, beaucoup de gens se découragent. Ce livre viendra d’abord les réconforter en les accompagnant étape par étape dans une facture attrayante et colorée. « Voir les étapes des recettes facilite clairement la compréhension. Même les enfants sont capables de déchiffrer la recette sans savoir lire ! » lance le chef Hugo Saint-Jacques, aussi père de deux enfants.

D’un seul coup d’œil, on a une bonne idée de ce qu’il nous faut, aussi bien comme aliments que comme instruments. Trois bols sont présentés : bingo ! on sort les mêmes !

Cuisiner devient presque instinctif, voire « actif ». On est propulsé dans l’action avec les schémas clairs. Il faut souligner l’incroyable souci des détails visuels. La disposition des éléments est variée, claire et soignée. Comme aucune recette n’exige les mêmes instructions, tout est réfléchi pour toujours être concis, jamais surchargé ou ambigu.

On voit, on comprend ; voilà tout ! Et le plaisir peut prendre sa place !

Chasser le stress, une picto à la fois... et un peu plus !

Les recettes visuelles permettent assurément de donner confiance aux cuisiniers moins expérimentés. Mais plusieurs gestes peuvent être faits en amont pour réduire le stress quand vient le temps de passer aux fourneaux. « Prévoir les recettes pour la semaine, c’est bien. Mais il faut aussi les choisir et les placer selon les activités prévues à nos agendas. Il y a un cours de danse le lundi soir ? On opte pour une recette plus facile, comme des boulettes, et on garde la tarte flambée pour le jeudi quand on a plus de temps », suggère le chef.

Quand le stress quitte la cuisine, on gagne nécessairement en confiance et celle-ci a des répercussions favorables. « Une recette, c’est un guide. On l’essaie, mais on peut aussi l’adapter. Si on n’a plus de crème sure, on peut probablement prendre du yogourt ou du fromage à la crème », explique Hugo Saint-Jacques. En devenant plus à l’aise, on laisse le stress dans un coin et on peut faire des tests, des ajustements et des modifications.

Avec ce livre comme guide, cuisiner devient plus accessible. C’est facile, simple et motivant ! On a juste envie de recommencer. Même les ados auront peut-être envie de se lancer ! La mise en page graphique et moderne des recettes leur plaira, c’est certain. Mais pas qu’à eux, parce que tout ce qui facilite notre vie et y ajoute une touche ludique, on dit « oui » sans hésiter.

6 trucs pour se « préparer » à faire une recette

Hugo Saint-Jacques nous livre ses six trucs pour aborder une recette sans paniquer.

Trouver une recette qui nous plaît. C’est un must d’avoir envie de faire la recette choisie ! Pendant la préparation, on va saliver, la goûter et anticiper le bonheur de la déguster ! Faire l’inventaire des ingrédients. On compare ce dont on a besoin avec ce qu’on a à la maison. On fait une liste pour ne rien oublier. Sortir le max d’accessoires. La mise en place, c’est important ! On a besoin de tout avoir sous la main : bol, plaque, fouet, etc. On saute souvent cette étape, pourtant, elle aide à la réalisation efficace de la recette. On peut même rassembler les instruments selon les étapes. Libérer tout le reste. Bye bye les factures qui traînent, les boîtes à lunch et notre agenda ! Il faut un poste de travail propre et aéré. Inviter... le plaisir ! On se sert une eau pétillante, du vin ou un thé glacé. On se met dans un bon mood. Pourquoi pas un peu de musique ? Survoler la recette. On regarde rapidement la préparation. Ainsi, on sait comment ça se présente. Ensuite, on part à la première étape et on les suit une à une !

10 trucs infaillibles d’Hugo Saint-Jacques

Avoir des outils bien affûtés. « Un couteau qui ne coupe pas est dangereux ! »

« Un couteau qui ne coupe pas est dangereux ! » Libérer la planche à découper. On veut qu’elle soit sécuritaire et très propre. On ne laisse rien traîner dessus !

On veut qu’elle soit sécuritaire et très propre. On ne laisse rien traîner dessus ! Stabiliser la planche à découper. « On place un linge humide ou une feuille de papier essuie-tout mouillée dessous. Ainsi, elle ne glissera pas sur le comptoir. »

« On place un linge humide ou une feuille de papier essuie-tout mouillée dessous. Ainsi, elle ne glissera pas sur le comptoir. » Préchauffer le four... pour vrai ! On sort tout ce qu’il contient et on vérifie si on doit déplacer la grille. Ensuite, on attend qu’il soit chaud avant d’y glisser notre plat.

On sort tout ce qu’il contient et on vérifie si on doit déplacer la grille. Ensuite, on attend qu’il soit chaud avant d’y glisser notre plat. Se créer une 3 e main quand on cuisine seul. Quand on fouette en tenant son bol et qu’on doit incorporer un ingrédient, il nous manque... une main. « Prenez un linge à vaisselle et entortillez-le pour lui donner la forme d’un beigne. Placez le bol dessus ! Ainsi “assis”, le bol tient en place ! »

Quand on fouette en tenant son bol et qu’on doit incorporer un ingrédient, il nous manque... une main. « Prenez un linge à vaisselle et entortillez-le pour lui donner la forme d’un beigne. Placez le bol dessus ! Ainsi “assis”, le bol tient en place ! » Faire la vaisselle au fur et à mesure. En n’accumulant pas, on évite le découragement total à la fin.

En n’accumulant pas, on évite le découragement total à la fin. S’y prendre à l’avance pour la préparation. Le week-end, on pèle et on coupe certains légumes pour la semaine (oignons, carottes, etc.). On gagne ainsi quelques minutes au moment de la préparation de nos repas, en semaine.

Le week-end, on pèle et on coupe certains légumes pour la semaine (oignons, carottes, etc.). On gagne ainsi quelques minutes au moment de la préparation de nos repas, en semaine. Connaître les différents termes de base. Suer, saisir et rissoler ne veulent pas dire la même chose. Des légumes en julienne, en macédoine ou en brunoise ne sont pas coupés de la même façon. On apprend les différents termes !

Suer, saisir et rissoler ne veulent pas dire la même chose. Des légumes en julienne, en macédoine ou en brunoise ne sont pas coupés de la même façon. On apprend les différents termes ! Bien mesurer quand on fait de la pâtisserie. C’est nécessaire ! On n’y va pas à l’œil, il faut bien mesurer.

C’est nécessaire ! On n’y va pas à l’œil, il faut bien mesurer. Avoir du plaisir. On crée une atmosphère agréable et on cuisine un plat qu’on a envie de manger !

