Le responsable d’une agence de mannequins reconnaît avoir abusé sexuellement de 14 victimes

Le responsable d’une agence de mannequins qui a profité de son statut pour attirer puis abuser sexuellement de 14 victimes, pour la plupart des adolescentes, a préféré plaider coupable à l’aube de son procès.

Jean-Sébastien Béland, 51 ans, a sévi sur plus d’une douzaine d’années, soit dès 2006, jusqu’à son arrestation en avril 2019. Il a plaidé coupable ce matin à une trentaine de chefs d’accusation au palais de justice de Montréal. Il a ainsi renoncé à son procès qui devait débuter lundi et qui était prévu pour trois mois.

Des 14 filles tombées entre ses griffes, neuf étaient mineures. Certaines étaient encore au secondaire.

Il se présentait à elles comme un responsable d’une agence de mannequins à déploiement international. Il promettait des carrières à Paris, Hong Kong, Los Angeles. Il profitait de leur naïveté et de l’ascendant qu’il avait sur elles pour leur proposer des « défis », pour faire de l’argent « facile ». Il présentait cela comme un jeu.

Près de l’école

Ces défis étaient en fait de lui faire des faveurs sexuelles, plus souvent des massages érotiques ou des fellations. Et elles recevaient des sommes considérables d’argent, entre 100 $ et 500 $, après s’être exécutées.

À certaines, il a demandé de signer une feuille pour certifier qu’elles acceptaient de relever « le défi ». Jean-Sébastien Béland est même allé jusqu’à donner rendez-vous à des victimes près de l’école secondaire où elles étudiaient. Il disait aimer qu’elles soient vêtues de leur uniforme scolaire.

Il leur demandait de lui présenter des amies, promettait de les payer plus cher si elles parvenaient à les recruter. Lorsqu’elles ne réussissaient pas à trouver d’autres filles, il mettait de la pression.

Plusieurs des jeunes victimes voyaient l’homme comme une figure d’autorité, comme leur patron, d’autres comme un ami. Il les appelait souvent par des mots doux, soit « ma lapine », « mon amour », « mon petit ange ». Il les manipulait pour obtenir plus de faveurs sexuelles, les appâtait avec de l’argent ou en promettant de gros contrats.

À une adolescente de 16 ans, à qui il a promis de lui payer la production d’une vidéo, il a écrit : « Plus tu vas me faire plaisir et plus je vais te faire plaisir. Voilà ! »

Photo Pierre-Paul Poulin

« Donnant donnant »

Il a aussi demandé à une jeune de 15 ans de se dénuder sous prétexte qu’il avait déjà dépensé 6000 $ pour l’aider dans sa carrière et que ça devait être « donnant donnant ». Il lui avait ensuite exigé un massage de ses cuisses.

Il a aussi promis à une adolescente de 14 ans que les massages qu’il lui demandait la feraient « évoluer comme personne et comme femme ».

Ce sont des enquêteurs de la section de l’exploitation sexuelle et de la lutte au proxénétisme de la police de Montréal qui avaient fait enquête. Devant la gravité des faits, la Couronne envisage de le faire déclarer délinquant dangereux ou à contrôler.

Béland a déjà été reconnu coupable d’exploitation sexuelle sur une adolescente et était d’ailleurs fiché comme délinquant sexuel.