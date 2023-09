LNH : Devon Levi gagne de gros points

Si le Québécois Devon Levi souhaite décrocher le poste de gardien numéro 1 des Sabres de Buffalo, il a effectué un pas dans la bonne direction cette semaine et l’organisation se frotte déjà les mains en songeant à son futur.

Ayant disputé ses sept premiers matchs en carrière dans la Ligue nationale de hockey tard en fin de saison dernière, l’athlète de Dollard-des-Ormeaux a été intraitable sur les 19 lancers des Bruins de Boston auxquels il a fait face lors de ses 40 minutes de jeu dans une joute préparatoire, mardi. Le portier par excellence de l’année 2022-2023 dans la NCAA aura d’ailleurs l’occasion de disputer une partie hors-concours complète samedi face aux Blue Jackets de Columbus, a confirmé son instructeur-chef Don Granato.

• À lire aussi: Connor Bedard épate la galerie à son premier match

• À lire aussi: Patrick Kane ne s’entendra pas avec une équipe de sitôt, mais...

• À lire aussi: LNH: Trois Québécois s'illustrent en présaison

Levi pourrait donc améliorer encore davantage ses chances de devancer Eric Comrie et Ukko-Pekka Luukkonen dans la course au siège de partant régulier. Cependant, il importe pour lui de ne pas trop s’enflammer et de rester en contrôle de lui-même.

«Chaque rencontre constitue une opportunité d’apprendre et de progresser. Celle-ci en était une autre. C’est vraiment super de pouvoir bloquer quelques rondelles avant le début de la campagne. Il faut juste en profiter pour réaliser des arrêts et éprouver du plaisir. Peut-être que je retiendrai une ou deux leçons afin d’être prêt pour la saison», a-t-il affirmé au quotidien «The Buffalo News» après la victoire de 4 à 1, mardi.

Calme et concentré

Granato a pour sa part louangé une fois de plus l’athlète de 21 ans. Si celui-ci se révèle sous son meilleur jour, comme il l’a notamment prouvé en stoppant huit lancers en infériorité numérique face aux Bruins, il devrait amorcer la partie inaugurale des Sabres en 2023-2024, le 12 octobre contre les Rangers de New York.

«Nous savons tous qu’il est excité de jouer et il amène beaucoup d’enthousiasme, a-t-il constaté. Sa préparation est toujours impeccable. Vous ne savez pas à quoi ressembleront ces matchs. Vous ne suivez pas un rythme précis, c’est habituellement un peu chaotique. Là, ce furent des séquences de tirs, ce qui signifie qu’il a dû se concentrer et maintenir son attention pendant de longs moments d’inactivité. Quand l’action s’est déroulée près de lui, il a été solide.»

Levi a remporté cinq de ses sept décisions à ses débuts dans le circuit Bettman, affichant un taux d’efficacité de ,905.