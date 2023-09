Lueur d'espoir chez Dodge?

Avec la disparition des Charger et Challenger dont la fabrication cessera le 31 décembre 2023, le catalogue Dodge ne sera dès lors composé que de deux modèles. D’abord, du Durango, vieillissant VUS intermédiaire lancé sous cette forme en 2011, puis du Hornet, un VUS compact récemment lancé, mais cloné à partir d’un produit Alfa Romeo, le Tonale.

Évidemment, avec seulement deux produits qui n’ont de surcroît aucun point commun, inutile de vous dire que 2024 sera une année de vache maigre pour Dodge. Remarquez, la division de Stellantis qui a déjà vendu 1 569 628 véhicules en une seule année (1995), et uniquement sur le marché américain, écoulait à peine 195 795 véhicules en 2022 sur ce même territoire. Et chez nous, au Canada, 12 774 nouveaux Dodge ont pris la route. Cette baisse de popularité ne date donc pas d’hier, mais il faut cependant comprendre que depuis 2011, Dodge ne distribue plus les camionnettes Ram, le constructeur ayant créé à ce moment une marque du même nom qui, sans surprise, est aujourd’hui la plus populaire et la plus lucrative de tout le groupe Stellantis.

La dégringolade de Dodge au Canada aura toutefois été jalonnée par la disparition de plusieurs modèles très demandés. Pensez au Journey, qui n’a jamais été remplacé, à la Grand Caravan, de même qu’à des voitures comme la Dart, l’Avenger et symboliquement, la Viper. Cela explique une baisse de ventes de plus de 75% des produits Dodge au pays en seulement huit ans, avec un choc particulièrement fatal depuis la disparition de la fourgonnette Grand Caravan de génération précédente.

Dodge

Dodge, qui rejoignait jadis une très vaste clientèle, devient désormais de plus en plus nichée - bien qu’aux États-Unis, cette division à saveur de performances attire des acheteurs plus jeunes que la moyenne de tout autre constructeur automobile américain. Une constatation qui plaît aux stratèges de la marque, puisqu’un client que l’on hameçonne en bas âge peut demeurer fidèle plus longtemps...

La fin d’une époque

Respectivement ressuscitées en 2006 et 2009, les Charger et Challenger ont littéralement changé l’image de la voiture américaine moderne, faisant rayonner l’emblème Dodge au cours de la dernière décennie. Rappelons que la Challenger débarquait chez Dodge au moment où l’on abandonnait la familiale Magnum (introduite en 2005), laquelle avait été mise à la retraite à la suite de la vente de l’entreprise Chrysler au groupe Fiat par Cerberus.

Rapidement considérées comme des dinosaures de l’automobile par plusieurs bien pensants, les Charger et Challenger ont pourtant connu un succès monstre, passant avec grande facilité l’épreuve du temps. D’ailleurs, en 2022, pas moins de 87 109 Charger et 58 441 Challenger sortaient de l’usine, des chiffres supérieurs à ceux de 2012, alors que ces modèles étaient plus avancés sur le plan technique à l'époque. Hélas, les stratèges de Dodge n’ont eu d’autre choix que de mettre un terme à leur production car ils ne respectaient plus les normes en matière d’émissions polluantes et exploitaient une plate-forme d’origine Mercedes-Benz maintenant âgée de plus de 20 ans.

Dodge

Dodge n’a pas dit son dernier mot

En entrevue avec Matt McAlear, vice-président des ventes et du marketing pour Dodge, nous avons toutefois eu la confirmation que la Charger allait officiellement faire son retour au dernier trimestre de 2024, comme modèle 2025. Une voiture 100% électrique, se rapprochant beaucoup du véhicule concept se trouvant en couverture du Guide de l’auto 2024. Vraisemblablement, elle aurait toutefois quatre portières (plutôt que deux comme sur le véhicule concept) et offrirait de série les quatre roues motrices de même qu’un hayon arrière avec un coffre à plancher plat, ce qui la rendrait pratique en plus d’être très attrayante sur le plan visuel.

Est-ce que cette nouvelle venue pourrait également reprendre le flambeau de la Charger actuelle, enfant chérie des corps de police, lesquels perdront d’ici peu la dernière voiture encore produite destinée aux forces de l’ordre? À ce propos, Dodge affirme fabriquer une quantité considérable de Charger que les corps de police pourront stocker pendant quelques années, ce qui avait d’ailleurs été fait lorsque Ford avait annoncé le retrait des Taurus et même, des Crown Victoria. Cela dit, on peut imaginer que la future Charger pourrait se décliner en version Pursuit, considérant l’incontournable virage vert que doivent prendre les corps de police, mais aussi parce qu’encore une fois, cette bagnole pourrait s’avérer plus pratique que jamais.

André Dagenais

McAlear affirme également que la quantité de Charger et Challenger qui seront fabriquées d’ici la fin de l’année permettra aux concessionnaires d’avoir des stocks pour au moins la moitié de 2024, le temps de voir arriver les premières unités de la future Charger électrique. Le creux de vague ne sera donc que momentané puisqu’en plus de ça, Dodge nous promet plusieurs nouveautés dans les années à venir. Des véhicules qui devraient cadrer avec cette image de performance si chère à Dodge, et qui explique pourquoi des produits comme le Journey et la Grand Caravan ne pourraient plus s'y retrouver aujourd’hui.

Last call

En attendant, les concessionnaires Dodge tentent au mieux obtenir un maximum d’unités des Charger et Challenger, qu’importe les versions. Évidemment, les éditions baptisées Last Call que sont les Charger Super Bee et King Daytona, de même que les Challenger Swinger et Black Ghost sont particulièrement convoitées, ces dernières se vendant en forte surenchère. Et ce sera assurément pareil pour toutes les versions à moteur Hellcat, dont les prix de départ dépassent aisément le seuil psychologique des 100 000 $. Qui l’eût cru, me direz-vous? Quoi qu’il en soit, Dodge aura eu l’audace et l’intelligence d’exploiter ce filon jusqu’au bout, et d’en tirer profit au maximum.

Il reste maintenant à voir ce que nous réserve la suite. Dodge ne deviendra pas une marque branchée sur le respirateur artificiel, comme c’est le cas avec la division Chrysler depuis trop longtemps. En espérant bien sûr que le muscle électrique puisse séduire ceux qui s’arrachent des voitures parmi les plus énergivores de la planète.