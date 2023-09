Meurtre de Guylaine Potvin: Marc-André Grenon sera jugé au Saguenay

Marc-André Grenon sera finalement jugé au Saguenay. Le juge François Huot a rejeté la requête de la défense qui souhaitait que le procès pour le meurtre de Guylaine Potvin se déroule ailleurs au Québec, annonçant du même souffle l’ouverture du procès à la mi-janvier.

• À lire aussi: Le présumé tueur de Guylaine Potvin coincé dans une enquête à la CSI

• À lire aussi: Tenir tête à l’horreur: elle a partagé la vie du présumé meurtrier Marc-André Grenon

• À lire aussi: Assassinat de Guylaine Potvin: Marc-André Grenon accusé de meurtre, de tentative de meurtre et d'agression sexuelle grave

Le magistrat a rendu sa décision vendredi matin après avoir entendu les deux parties plaider leurs arguments lors des requêtes préliminaires en vue du procès à la mi-septembre.

Les avocates de Grenon, Me Karine Poliquin et Me Vanessa Pharand, estimaient que l’accusé ne pourrait bénéficier d’un procès juste et équitable dans la région où s’est joué le drame en avril 2000.

La défense croyait notamment qu’il serait ardu de constituer un jury impartial, la mort de la jeune étudiante Guylaine Potvin ayant fait grand bruit dans la communauté saguenéenne.

Courtoisie

Mi-janvier

Annonçant le rejet de la requête, le juge Huot a également confirmé l’ouverture du procès le 15 janvier prochain.

Au total, six semaines ont été réservées pour traiter le dossier.

Il reste toutefois au magistrat à trancher la requête en arrêt des procédures qui a été déposée par la défense. Cette demande avait aussi été présentée lors de l’audition des requêtes préliminaires dans les dernières semaines.

Pierre-Paul Biron

Pour éviter toute contamination du jury qui entendra la cause de Marc-André Grenon au début de 2024, l’ensemble des éléments plaidés par les parties dans les requêtes est visé par une ordonnance de non-publication. Même chose pour les motifs invoqués par le juge Huot pour expliquer sa décision de maintenir le procès à Chicoutimi.

23 ans plus tard

Marc-André Grenon est accusé du meurtre au premier degré de Guylaine Potvin. Il est également accusé d’agression sexuelle grave pour le sordide événement survenu le 28 avril 2000.

jdq

Grenon se serait glissé à l’intérieur de l’appartement de la jeune femme de 19 ans avant de la violer, la battre et l’étrangler à mort.

L’accusé aurait également fait une deuxième victime quelque mois plus tard, répétant présumément le même modus operandi près de l’Université Laval. La jeune victime a également été violée et battue, mais avait miraculeusement survécu à l’agression.

Pendant plus de vingt ans, le responsable de ces deux crimes n’avait pu être identifié. Selon certaines informations disponibles, ce sont de nouvelles techniques d’enquête basées sur la généalogie qui ont permis de relier Grenon aux dossiers.